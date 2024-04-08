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大陸首善陳光標捐千萬助花蓮賑災？網挖爭議過往：曾來台發5億現金

聯合新聞網／ 綜合報導
號稱「中國首善」的大陸企業家陳光標，日前傳出捐款1000萬人民幣協助花蓮賑災。圖／取自陳光標微博
號稱「中國首善」的大陸企業家陳光標，日前傳出捐款1000萬人民幣協助花蓮賑災。圖／取自陳光標微博

台灣3日爆發芮氏規模7.2強震，致使東台灣災情嚴峻，各國高度關注，並從四方湧入不少善心人士捐款協助救災和重建。前立委蔡正元昨（7）日在個人臉書發布一張照片，指出中國大陸企業家陳光標願捐款人民幣1000萬元（約為新台幣4440萬元），協助花蓮救援計畫，加上日前也有網友在PTT上轉發相關短影音，話題瞬間引發熱議。

日前有網友在PTT發文，轉貼一則短影音，只見影片中陳光標高舉一塊紅布，上方寫著「陳光標向台灣花蓮地震災區捐贈1000萬元」，並高呼「兩岸一家人，抗震一條心」。

而在這則文章底下，有人認出陳光標是「來台灣發錢那個」、「以前我記得他還滿有名氣的」、「是以前的中國首富陳光標嗎」、「光盤運動那個是不是」、「有人記錯了，他以前名號是中國首善」、「他當年來台灣直接發了5億的現金，一堆人搶著領錢」、「中國唯一有錢的，其他都嘴砲仔」、「陳捐款善行真的是長期投入、打死不退」。

蔡正元也在臉書PO出照片，為陳光標捐款人民幣1000萬元，救援、救濟花蓮大地震災情。貼文一出，立即湧進大批網友致謝，「謝謝對岸的朋友」、「其實愛心不分國界，說謝謝就好了」、「好人一生平安，謝謝大陸的朋友」。

不過也有網友質疑捐款真實性，「到底是捐給哪個單位」、「奇怪的是沒看到受捐單位，一般大紅布條上會寫捐到那個單位啊」、「嘴巴說捐一億也可以」、「錢來再說，要說我也會說」、「外匯水單先拿得出來再說」、「還沒收到錢都不算數」、「這咖不是向來都是出張嘴嗎」、「喊喊說說而已，還是真的有捐」。

0403花蓮大地震 PTT 捐款 花蓮強震 蔡正元 陳光標

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