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花蓮強震 蘇澳等5鄉鎮市防坡地災害緊急調降警戒基準

中央社／ 花蓮縣8日電

花蓮強震，山區土石鬆動，若再降雨，致災風險提高，農村水保署評估後緊急調降花蓮市、秀林鄉、吉安鄉及蘇澳鎮、南澳鄉等5鄉鎮市的土石流警戒基準值，並啟動衛星影像監控。

農業部農村發展及水土保持署花蓮分署今天發布訊息表示，針對震度5強以上地區檢視評估，經綜合評估後，將花蓮縣花蓮市、秀林鄉、吉安鄉及宜蘭縣蘇澳鎮、南澳鄉等5鄉鎮市的土石流警戒基準值緊急調降100~150mm，並檢視相關農業工程，以避免二次災害。

同時啟動衛星影像蒐集作業，利用大範圍影像判釋山坡地崩塌地，找出災害風險提升地區，以及早因應。目前監測的大規模崩塌潛勢區無顯著位移，將持續進行監控。

農村水保署提醒，受0403花蓮地震影響，請民眾提高警覺加強戒備，及早檢視居家周邊的擋土牆及排水溝等相關設施，嚴防清明期間降雨可能帶來的災害。

針對土石流潛勢溪流及大規模崩塌潛勢區附近居民應配合地方政府的指示，於必要時儘早疏散至安全避難處所。

農村水保署於應變期間將依據氣象署定量降水預報，於土石流及大規模崩塌防災資訊網首頁提供未來24小時紅黃警戒推估，強化地方政府提前規劃疏散避難作業。如有災情，可撥打災情通報電話0800-246-246通報。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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