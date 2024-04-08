聽新聞
test
0:00 / 0:00

架設6鋼梁支撐 天王星大樓加速拆

聯合報／ 記者陳敬丰／花蓮報導
花蓮市天王星大樓昨加裝六根側邊支撐鋼梁，出動一部大鋼牙機具拆除前側。記者陳敬丰／攝影
花蓮市天王星大樓昨加裝六根側邊支撐鋼梁，出動一部大鋼牙機具拆除前側。記者陳敬丰／攝影

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

花蓮市天王星大樓在強震中傾斜，造成康姓女老師遭壓傷不治，拆除作業挑戰大，加裝六根側邊支撐鋼梁，昨晚六時許先試拆，過程中一度遇震度三級餘震，晚間八時許拆除作業再加速，一部大鋼牙機具拆除前側，之後再出動第二部大鋼牙拆除後側，拚二周拆完。

大樓拆除作業五日啟動，保護措施持續加強，考量餘震不斷，掉落物較多且建物持續擺盪，六日凌晨一時許暫緩施工，並從台北調來三部傾斜儀，昨將鋼梁數量增加到六根。

花蓮縣建設處長鄧子榆表示，原本預計昨天中午前就能裝完鋼梁，下午一時開拆，但架設到第五、六根時，空間愈來愈窄小，定位時一直無法對準，比想像中困難許多，昨天下午一時半許才架完第五根，放置第六根時難度增加，要花更多時間施作。直到下午五時許，六根鋼梁才全部架設完成。

晚間六時許，工程團隊執行試拆，從八樓左側逐步作業，消防局也出動灑水車防止揚塵；試拆過程持續廿分鐘，破開八樓外牆，試拆不久發生餘震，花蓮市震度三級，所幸未影響拆除作業。

縣府說，拆除作業將從高樓層逐樓往下拆除，會將民眾未受破壞的財產交警方供民眾認領，不會讓住戶進大樓取物。拆除過程除遇到較大餘震會停下來測量。

天王星大樓有七十五戶住民，昨大樓管委會主委王云貞說，部分媒體及網路討論指天王星大樓是危樓，質疑住戶缺乏安全意識等，她強調，天王星從二○一八年二月六日大地震以來，一直是安全的，這次大地震的主震沒有震垮，是第二波強餘震才震倒。

住六樓的黃先生表示，在當地住六年，大樓倒塌時只來得及拎個背包逃出，許多財物、珍貴回憶都留在樓內，真的非常不捨；他了解進屋拿物品的危險性，接受先行拆除，也希望拆除時能留意住戶們物品。

住在五樓的陸小姐養了一隻貓，地震發生時她在開車，心急如焚地趕回大樓想救貓，在離大樓約五○公尺處，第二波強震來臨，大樓轟然坍塌，至今心有餘悸，已在多個社團分享照片，希望愛貓平安歸來。

0403花蓮大地震 花蓮強震

延伸閱讀

花蓮天王星大樓開拆！24小時不間斷作業 怪手從8樓開始剷除

出現X型裂縫！中壢大樓3梁柱破損嚴重遭判危樓 48住戶緊急撤離安置

花蓮天王星大樓旁「非受災戶」震後狀況？ 一窺拆除工程角落持續的日常

天王星住戶集體發聲！強調住的不是危樓 籲拍攝俏皮照片男女道歉

相關新聞

失聯星國夫婦震前砂卡礑下車 今加派人員搜尋

花蓮強震昨天進入搶救第五天，維持十三人死亡，六人失聯。失聯五人疑似受困太魯閣園區砂卡礑步道，除了尚未尋獲的新北游姓家庭三...

沒遊客…花蓮名產免費送 暑假旅遊難樂觀

強震毀了家園，也幾乎斷了花蓮觀光業生計。清明四天連假前遇地震，遊客紛紛退訂，花蓮旅宿業訂房率跌到剩一成，不僅四月復甦無望...

架設6鋼梁支撐 天王星大樓加速拆

花蓮市天王星大樓在強震中傾斜，造成康姓女老師遭壓傷不治，拆除作業挑戰大，加裝六根側邊支撐鋼梁，昨晚六時許先試拆，過程中一...

患難見真情…希臘女婿救12人 「我不是英雄」

「我覺得我不是英雄，只是做了本能可以做到的事。」在中橫白楊步道協助十二人脫困、被災民封為「救難英雄」的希臘籍遊客Dimi...

花蓮大地震愛心湧入 警方提醒小心防詐別讓善心變傷心

花蓮縣3日發生芮氏規模7.2強震，造成花蓮多棟大樓及房屋倒塌以及人員傷亡，連日來各地愛心湧入災區，花蓮縣警局表示，6年前...

天災最暖人心！前後1死1重傷 蘇花公路貨車司機逃劫幫撐黑傘

0403花蓮大地震，一陣地動山搖，有人當場遭遇不幸，也有人驚魂未定後，積極助人。有機連鎖通路里仁社會企業臉書今天披露，當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。