架設6鋼梁支撐 天王星大樓加速拆

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花蓮市天王星大樓在強震中傾斜，造成康姓女老師遭壓傷不治，拆除作業挑戰大，加裝六根側邊支撐鋼梁，昨晚六時許先試拆，過程中一度遇震度三級餘震，晚間八時許拆除作業再加速，一部大鋼牙機具拆除前側，之後再出動第二部大鋼牙拆除後側，拚二周拆完。

大樓拆除作業五日啟動，保護措施持續加強，考量餘震不斷，掉落物較多且建物持續擺盪，六日凌晨一時許暫緩施工，並從台北調來三部傾斜儀，昨將鋼梁數量增加到六根。

花蓮縣建設處長鄧子榆表示，原本預計昨天中午前就能裝完鋼梁，下午一時開拆，但架設到第五、六根時，空間愈來愈窄小，定位時一直無法對準，比想像中困難許多，昨天下午一時半許才架完第五根，放置第六根時難度增加，要花更多時間施作。直到下午五時許，六根鋼梁才全部架設完成。

晚間六時許，工程團隊執行試拆，從八樓左側逐步作業，消防局也出動灑水車防止揚塵；試拆過程持續廿分鐘，破開八樓外牆，試拆不久發生餘震，花蓮市震度三級，所幸未影響拆除作業。

縣府說，拆除作業將從高樓層逐樓往下拆除，會將民眾未受破壞的財產交警方供民眾認領，不會讓住戶進大樓取物。拆除過程除遇到較大餘震會停下來測量。

天王星大樓有七十五戶住民，昨大樓管委會主委王云貞說，部分媒體及網路討論指天王星大樓是危樓，質疑住戶缺乏安全意識等，她強調，天王星從二○一八年二月六日大地震以來，一直是安全的，這次大地震的主震沒有震垮，是第二波強餘震才震倒。

住六樓的黃先生表示，在當地住六年，大樓倒塌時只來得及拎個背包逃出，許多財物、珍貴回憶都留在樓內，真的非常不捨；他了解進屋拿物品的危險性，接受先行拆除，也希望拆除時能留意住戶們物品。

住在五樓的陸小姐養了一隻貓，地震發生時她在開車，心急如焚地趕回大樓想救貓，在離大樓約五○公尺處，第二波強震來臨，大樓轟然坍塌，至今心有餘悸，已在多個社團分享照片，希望愛貓平安歸來。

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