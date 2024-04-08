沒遊客…花蓮名產免費送 暑假旅遊難樂觀

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強震毀了家園，也幾乎斷了花蓮觀光業生計。清明四天連假前遇地震，遊客紛紛退訂，花蓮旅宿業訂房率跌到剩一成，不僅四月復甦無望，可能一路慘澹到暑假。花蓮有名產店業者將即期品放櫃台供民眾免費自取，強調惜食別浪費，還寫著「天佑台灣、花蓮加油！」

花蓮知名曾師傅伴手禮業者曾文儀說，清明連假前增加商品庫存量，地震讓觀光客流失，網購宅配作業也受影響，不耐保存的手工薯芋等產品索性放門市櫃台讓客人自取品嘗。曾文儀說，地震不只影響民宿及飯店業，名產店衝擊也大，目前花蓮情況慢慢穩定，希望大家多來花蓮旅遊，用行動支持花蓮。

花蓮是觀光大縣，清明連假是重要假期，但三日一場大震，這幾天市區商圈幾乎看不到遊客，不少店家忙著整理，還有店家張貼暫停營業公告。市區一家雞蛋糕小攤，原本準備二、三倍食材要迎接遊客，但連假只有本地人上門；六○年老店鋼管紅茶被貼上危樓紅單，八○多歲林姓老闆老淚縱橫說，不想離開，希望趕快修復，有暖心遊客專程登門消費，為店家加油打氣。

花蓮市東大門夜市門可羅雀，大多店家選擇暫停營業，少數營業的店家，多半坐在門口發呆，原本假日人潮洶湧的夜市，如今攤商比遊客還多。不僅觀光客近期不敢到花蓮，花蓮近來餘震不斷，許多花蓮人也勸在外地的遊子短期內不要回家。

地震過後，花蓮觀光業、商店買氣下滑，一向天天排隊的花蓮知名米粉羹店最近也空蕩蕩，花蓮遠東百貨也顯得冷清。生意變好的是電器行、水電材料行，許多花蓮人忙著災後重建，或更換家中摔壞的電器品。

花蓮有民宿業者說，二○一八年二月六日地震時，蘇花公路沒斷，此次大地震聯外的蘇花路廊斷了，重建要花一段時間，等於宣布暑假商機也吹了。

這次花蓮強震一度造成東部鐵公路中斷，影響連假疏運，台鐵四日上午提早搶通雙線，全線恢復發車。但蘇花路廊的大清水隧道前廿公尺橋梁整個斷掉，連橋基也不見，路毀橋斷，打亂許多人出遊、返鄉計畫。公路局前晚搶通蘇花公路下清水橋，開放小型車通行，整體修復要等年底。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐指出，相較於二○一八年花蓮地震，此次地震對觀光業打擊更嚴重，主因是六年前地震蘇花公路沒斷，今年即便有臨時搶通的權宜之計，但車輛通行仍不便，道路重建前勢必要經歷觀光寒冬。陳也說，就算旅客搭火車來，花蓮大眾運輸工具資源不足，很難到各景點旅遊。

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