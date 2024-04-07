菲律賓駐台代表赴花蓮災區 探視1400名菲國移工

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

馬尼拉經濟文化辦事處主席兼駐台代表貝世偉今天表示，受總統小馬可仕指示來台關心花蓮地震情況，對花蓮跟台灣表達哀悼之情，同時探視在花蓮的1400名菲律賓移工。

貝世偉（Silvestre Bello III）表示，所幸這次地震沒有太多菲律賓人受到影響，謝謝中央、地方各級政府照顧菲律賓國民。

貝世偉指出，經詢問花蓮縣政府有關地震造成建築物倒塌，導致人員受傷或失蹤等狀況，縣府表示3日地震發生後經搜救，傷者名單中沒有菲律賓人，國際名單內中也沒有菲律賓。

貝世偉透過翻譯表示，他從菲律賓搭飛機到台北後，就一路趕來花蓮，接下來將前往花蓮各教堂，關心菲律賓移工狀況。

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