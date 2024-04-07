太魯閣續封…開園未定 修復期程難預估

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花蓮大地震救援昨進入第四天，死亡人數攀升到十三人，一一四七人受傷、六人失聯，受困但安全無虞者有三四四人，中央災害應變中心指揮官、內政部長林右昌表示，搜救隊今天會在土耳其無人機隊專家協助下，加緊搜救六名失聯者。

林右昌說，因太魯閣環境十分惡劣，受制地形及通訊障礙等因素，國內無人機現場測試均無法成功，而土耳其使用無人機有特殊專業的技術，因此同意土耳其無人機隊來台，盼救災更順利。

胡女、游家父女 遺體確認

特搜隊昨在太魯閣國家公園砂卡礑步道重點搜救失聯六人，找到第三具遺體，確認為廿一歲胡姓女子，同樣受困步道的游姓男子一家五口，家屬也指認前天發現的兩具遺體是游姓男子及十一歲大女兒，游妻及八歲兒子、五歲女兒還待尋。

園區重創 修復期程無法估

由於餘震不斷、土石鬆動，太魯閣國家公園內多處落石坍塌，園區重創已面目全非，該國家公園管理處原本公告封閉至今天，昨宣布修復期程無法預估，將持續封閉，開園沒有時間表。

花蓮縣與高雄市特搜隊前天發現兩具遺體，因遺體遭重石壓住，無法用圓鍬等工具挖掘；昨天擴大搜尋，在兩具遺體旁約廿五公尺的巨石間，找到第三具遺體，在遺留背包找出身分證，確認為胡姓女子。

失聯者還有和仁礦區被土石掩埋的蕭姓男子，及無法聯繫上的澳籍新加坡夫婦，昨被列入失聯的王姓男子已取得聯繫。他說，事發前獨自駕車到西寶找小孩，路上車拋錨，地震後徒步到西寶。

台九線蘇花公路下清水橋強震後被落石擊毀，中斷宜蘭與花蓮的雙向交通，公路局用一旁舊橋施做便道搶通，昨晚六時開放小型車通行。台八線中橫公路昨天中午搶通，公路局表示，天祥往東、西方向，今天都採三時段放行，東段往太魯閣上午十時、下午一時及三時放行，西段往大禹嶺為上午十時、下午一時及四時，夜間封閉。

太魯閣國家公園多處步道和景點災損嚴重，太管處副處長林忠杉說，這次強震造成的破壞可說是一九八六年開園以來最慘，目前連勘查災情都沒辦法，只能從救難隊伍傳回來的影像，詢問下山的山友，以了解目前災況；但因餘震不斷且仍有落石，風險還不小，必須持續封園。

國家公園署表示，目前難以預估修復期，會依餘震、公路搶修情況與設施修復狀況滾動檢討，評估園區安全後再另行公告開放。

太魯閣國家公園以雄壯瑰麗的高山、險峻絕美的峽谷景色知名，是國內外遊客青睞的景點，若長期封園，恐嚴重衝擊花蓮在地觀光產業。太管處表示，多條中高海拔的步道都因落石和山崩嚴重受損，評估災情相當慘重，必須等完成勘災後，才能確認修復的時間及經費，開園尚無時間表。

學者：重建恐以年為單位

國立東華大學自然資源與環境學系教授劉瑩三表示，太魯閣多是脆弱地質，歷史上也發生過多次改變地貌等級的地震，這是大自然的常態；這次地震受損範圍大，勢必要投入大量金錢、人力修復，時間恐怕會以年為單位，且會像九二一地震一樣，依優先順序分階段修復。

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