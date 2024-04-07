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餘震震不停 天王星大樓暫緩拆除
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
花蓮天王星大樓因地震受損倒塌傾斜，危及對面麗翔飯店周邊住宅，前天傍晚啟動拆除程序，原定兩周內拆完，但昨天凌晨一時許忽然停工。縣長徐榛蔚說，因餘震不斷，建物更傾斜且出現位移，還有大型掉落物，為避免二次危險，縣府建設處、結構技師及營造工班討論後決定暫停拆除作業，從台北引進儀器即時監測建物的變位量，並加一根Ｈ型鋼梁支撐確保安全再開拆。
台灣省土木技師公會花蓮辦事處長林志誠表示，花蓮餘震不斷，天王星大樓微幅擺盪，雖然無法確定量化數據，但可以肯定貿然拆除有危險，因此決定先停工，先做左右側鋼拱補強。原架設兩根鋼梁支撐避免傾倒，但觀測發現天王星大樓未繼續朝前方傾斜，正面鋼梁作用不大，因此移除一根。
林志誠指出，天王星大樓擺盪趨勢是朝左側的麗翔飯店方向傾斜，需再搭建一根鋼梁維持穩定；昨已從台北調四台傾斜儀，能夠以十秒到二十秒的區間，提供即時變位量數據化出曲線，安裝完畢後才會重新搭建鋼梁，評估拆除方式與時間。
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