有安全才有觀光！ 旅館業支持太魯閣封園
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地震重創花蓮觀光，高雄餐旅大學教授劉喜臨直言，建構一條安全的交通廊道，是重建觀光客信心的重點，中央、地方必須齊心，縣市政府舉辦行銷宣傳相關活動，中央則透過國際宣傳，強調花蓮整體的安全性。
花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡昨說，先有安全才有觀光，公會支持國家公園安全無虞再開園，且應提供科學的監測數據取信於民，大家來玩才會安心盡興，現階段希望政府優先協助業者恢復旅宿業正常營運。
台九線大清水隧道下清水橋因強震坍落，造成蘇花交通中斷，昨雖先搶通開放小型車通行，但大型車最快仍要等五月底，完整復建更要到年底。遊覽車、旅遊業者直言，前往花東多仰賴遊覽車團客勢必大減，無論是安全性還是時間成本都不樂觀，完全復甦恐要一年時間。
觀光署統計，去年到訪太魯閣國家公園的旅客，前往遊客中心有四十五點一萬人次、布洛灣遊憩區有九十二點七萬人次、台八線沿線景觀區有二○四點七萬人次。
中華民國遊覽車客運公會全聯會理事長魯孝亞認為，雖然暫時搶通便道，但觀光景點落石嚴重，預計遊客接下來三至五個月都會取消行程。
劉喜臨認為，太魯閣是許多人到花蓮必遊景點，災害觀光也是一個發展面向，再者，台灣觀光數位轉型跟國際相比已稍慢，這次太魯閣封園，也可導入轉型策略，將內容經濟轉化為影像、ＡＲ、ＶＲ科技運用重現。
靜宜大學觀光系副教授黃正聰說，短期內大家會避免前往花蓮旅遊，但蘇花公路大客車能通行後，會有些團客前往了；至於國際觀光客部分，由於台灣這次災情不至於太慘重，應不至於不敢來台灣玩。
張琄菡說，太魯閣國家公園若長期封園，勢必嚴重衝擊花蓮觀光產業，但提供旅客安全的遊憩環境才是重點，現在地質、邊坡不穩定，也沒人敢來花蓮玩，不如請政府完整盤點這次災害，進一步導入科學監測的作法，等科學數據證明安全了，歡迎旅客回歸，「封園這段時間是必要之痛，大家會咬牙撐過去」。
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