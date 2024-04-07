搖尾巴不離開 搜救犬找到遺體

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花蓮強震有多人受困失聯，救難人員在偌大落石區域搜救猶如大海撈針，還好有多隻搜救犬協助；雖然，搜救犬並未傳出找到生還者的吠叫聲，但卻在數個地點停下狂搖尾巴，協助搜救人員尋獲遇難者遺體。

「花蓮搜救犬Wilson第一次出任務就建功」，領犬員曾景麟說，本月三日大地震後，全長四點一公里的太魯閣國家公園砂卡礑步道幾乎全被巨石掩埋，搜救人員五日上午開始尋找可能被掩埋的六名失聯者，沒過多久搜救犬Wilson就在步道入口約四百公尺處的崩落山壁前停下來搖尾巴，曾景麟趨前看到遺體，揮手呼喚同伴移開石塊，確認是一男一女的遺體。

「平常訓練找活人，找到會吠叫，這次牠的反應不太一樣。」曾景麟說，Wilson是傑克羅素犬，被接到花蓮時才二、三個月大，經過兩年半訓練首次出勤，半小時內連續發現兩名罹難者遺體，表現超出預期；他說，Wilson個性比較躁動，考好幾次才通過國際搜救犬IRO中級。

花蓮消防局搜救犬隊目前由三名領犬員和三隻搜救犬組成，除了曾景麟和Wilson，還有王澤偉與拉不拉多犬Hero、邱楷紘與拉不拉多犬Fancy。Wilson是民間捐贈，Hero和Fancy都來自關務署，由緝毒犬轉為搜救犬，昨天建功的拉布拉多犬Roger也是來自高雄特搜隊的退役緝毒犬。

昨天上午，Roger跟著領犬員李信宏到砂卡礑步道巨石堆出任務，五分鐘後朝某石塊地面聞了一下又離開，之後再回到該處站定，不斷狂搖尾巴；李信宏喊了句「Roger找到了嗎？」牠仍然待在原地，等李靠近看到罹難者的腳，Roger才起身離開。

今年八歲的Roger原是關務署的緝毒犬，因太活潑、好動，無法靜心嗅聞毒品，二○一七年被淘汰，轉當搜救犬；二○一九年曾參與花蓮雲門翠堤大樓搜救任務。

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