花縣未算游父女 失聯人數仍8人 強震重創花蓮至今已釀11死

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0403花蓮大地震搜救行動持續，搜救隊員今在花蓮砂卡礑步道巨石堆內發現第3具遺體，移出遺體後藉身分證初步確認身分失聯胡女，花縣府下午3時更新搜救進度，包含砂卡礑步道游家5人、和仁礦區蕭男、澳籍新加坡夫婦在內，目前仍有8人失聯。

花縣府統計，0403地震後至今，已造成11人（含胡女）死亡、239人受傷、35人住院，仍有8人失聯。

消防局表示，今在砂卡礑步道發現的第3具遺體，依其身上的證件初步研判是21歲胡女，送花蓮殯儀館後，經司法程序認定死亡，排除失聯名單。

據悉，今稍早同樣被解除列入失聯名單的王姓男子，原本被通報疑似在合流綠水露營區失聯，縣府人員清查後昨夜與王男取得聯繫，他說，事發前他獨自駕駛汽車前往西寶找小孩，路途上車輛拋錨，地震後徒步走到西寶，後續一併接受安置，安全無虞，其親友獲悉後終於放心。

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