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花蓮震災砂卡礑尋獲3遺體列死亡名單 死亡人數上修達13人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
今天上午11時35分，高雄搜救犬「Roger」建功，於土石淹沒處嗅出異味，順利協助搜救人員找到第3具遺體。記者李隆揆／翻攝
今天上午11時35分，高雄搜救犬「Roger」建功，於土石淹沒處嗅出異味，順利協助搜救人員找到第3具遺體。記者李隆揆／翻攝

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

0403花蓮大地震搜救行動持續進行，搜救人員昨在花蓮砂卡礑步道發現兩具遺體卡在巨石堆中，正排除巨石嘗試移出遺體中，今午再傳捷報，搜救隊再於現場透過搜救犬從發現第3具遺體，也將積極排除巨石移置遺體。

中央災害應變中心今天下午2時更新最新數據，人命傷亡為13死、1145傷、442人留置、失聯6人。新增3死，為在砂卡礑步道發現的游家父女二人及獨遊的胡姓女子。

失聯人數降為6人，砂卡礑步道1大2小共3人，目前發現3具大體持續挖掘中，中和礦場1人、外籍2人為新加坡人持澳洲護照來台的夫妻檔。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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