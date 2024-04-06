氣候不穩加上腹地不足 花縣府：重機具挺進砂卡礑面臨巨大挑戰

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0403花蓮大地震搜救行動持續，今早傳出搜救隊已確認砂卡礑步道游家5人罹難、遺體位置，並請花縣府調派重機具進駐開挖等，對此縣府否認已確認遺體身分，指出目前據前線人員回報，從巨石縫隙僅發現有遺體2具，已向上申請調度重機具，但重點是現場氣候、腹地環境等因素，重機具難以進入部署。

游男媽媽今天再到前進指揮所守候，她說，從現場照片來看，就是大孫女和兒子，她向到場慰問的花蓮縣長徐榛蔚及立委傅崐萁拜託，「請縣長幫幫忙，讓家人早點回來」。

花縣府消防局指出，目前前線回報，現階段仍使用切消器、油壓推頂桿等器材，破壞、排除巨石，但巨石量體龐大，效率有限；搜救團隊自昨晚就曾討論調度大型重機具進駐相關腹案，但砂卡礑步道原來就不適合四輪車輛進出，遑論重機具進駐，腹地是否足夠安置機具工開挖施作也是問題。

若陸運機具行不通，砂卡礑步道目前氣候不穩定，直升機是否能調行較小台的挖土機，也需要深入考慮。

消防局表示，除砂卡礑步道部分，和仁礦區中和礦場原有蕭姓男子失聯，昨搜救隊挺進後從遠處目測發現有疑似男子遺體遭土石掩埋，但進出道路坍陷無法靠近，花縣府調度2輛小山貓（挖土機）前往協助開挖搜救，今礦場負責人也運用資源自調機具前往，持續搶通挺進中。 砂卡礑步道游家5人疑似罹難，已尋獲兩具遺體，救難人員想辦法在巨石堆中開挖。圖／搜救隊提供 砂卡礑步道游家5人疑似罹難，游母在前進指揮所向到場慰問的花蓮縣長徐榛蔚及立委傅崐萁拜託讓家人早一點回來。記者王燕華／攝影 花蓮縣災害應變中心。記者李隆揆／攝影

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