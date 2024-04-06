氣候不穩加上腹地不足 花縣府：重機具挺進砂卡礑面臨巨大挑戰
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0403花蓮大地震搜救行動持續，今早傳出搜救隊已確認砂卡礑步道游家5人罹難、遺體位置，並請花縣府調派重機具進駐開挖等，對此縣府否認已確認遺體身分，指出目前據前線人員回報，從巨石縫隙僅發現有遺體2具，已向上申請調度重機具，但重點是現場氣候、腹地環境等因素，重機具難以進入部署。
游男媽媽今天再到前進指揮所守候，她說，從現場照片來看，就是大孫女和兒子，她向到場慰問的花蓮縣長徐榛蔚及立委傅崐萁拜託，「請縣長幫幫忙，讓家人早點回來」。
花縣府消防局指出，目前前線回報，現階段仍使用切消器、油壓推頂桿等器材，破壞、排除巨石，但巨石量體龐大，效率有限；搜救團隊自昨晚就曾討論調度大型重機具進駐相關腹案，但砂卡礑步道原來就不適合四輪車輛進出，遑論重機具進駐，腹地是否足夠安置機具工開挖施作也是問題。
若陸運機具行不通，砂卡礑步道目前氣候不穩定，直升機是否能調行較小台的挖土機，也需要深入考慮。
消防局表示，除砂卡礑步道部分，和仁礦區中和礦場原有蕭姓男子失聯，昨搜救隊挺進後從遠處目測發現有疑似男子遺體遭土石掩埋，但進出道路坍陷無法靠近，花縣府調度2輛小山貓（挖土機）前往協助開挖搜救，今礦場負責人也運用資源自調機具前往，持續搶通挺進中。
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