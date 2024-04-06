上午9時37分東部海域規模4.8淺層地震 台東最大震度2級
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
0403花蓮大地震之後餘震不斷，中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天上午9時37分，在花蓮縣政府東南方54.0公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4.8地震，地震深度11.8公里。
各地震度級：台東縣地區最大震度2級、花蓮縣地區最大震度1級、宜蘭縣地區最大震度1級、南投縣地區最大震度1級、台中市地區最大震度1級、新竹縣地區最大震度1級、彰化縣地區最大震度1級。
4月3日上午7時58分左右規模7.2強震之後，餘震不斷。根據中央氣象署最新統計，主震加上有感餘震，截至今天上午9時01分，已經有598起地震。
▶▶▶花蓮大地震延伸閱讀
▪嘉義4月已9震非常罕見 專家：不排除大地震前兆、高鐵要留意
▪花蓮強震整理包／釀12死、餘震破500次 重大災情、災後理賠、專家示警一次看
▪日本人驚嘆的「台灣避難所」出自慈濟之手 研發原因曝光
▪美20學生來台「住天王星隔壁」！強震當下親睹大樓傾斜嚇傻
▪保命必看！地震來時怎逃？躲哪最好？揭各種情境「逃生避難原則」
▪災損怎辦？ 9大稅捐減免方法一次看 綜所稅申請有2關鍵
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言