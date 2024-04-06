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花蓮台八線往武嶺道路打通了 上午10時開放車輛通行

上午9時37分東部海域規模4.8淺層地震 台東最大震度2級

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象署發布地震報告。圖／中央氣象署提供
中央氣象署發布地震報告。圖／中央氣象署提供

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

0403花蓮大地震之後餘震不斷，中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天上午9時37分，在花蓮縣政府東南方54.0公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4.8地震，地震深度11.8公里。

各地震度級：台東縣地區最大震度2級、花蓮縣地區最大震度1級、宜蘭縣地區最大震度1級、南投縣地區最大震度1級、台中市地區最大震度1級、新竹縣地區最大震度1級、彰化縣地區最大震度1級。

4月3日上午7時58分左右規模7.2強震之後，餘震不斷。根據中央氣象署最新統計，主震加上有感餘震，截至今天上午9時01分，已經有598起地震。

4月3日上午7時58分左右規模7.2強震之後，餘震不斷。根據中央氣象署最新統計，主震加上有感餘震，截至今天上午9時01分，已經有598起地震。圖／中央氣象署提供
4月3日上午7時58分左右規模7.2強震之後，餘震不斷。根據中央氣象署最新統計，主震加上有感餘震，截至今天上午9時01分，已經有598起地震。圖／中央氣象署提供

0403花蓮大地震 氣象署 花蓮強震

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