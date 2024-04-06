花蓮大地震救援第3天 砂卡礑步道尋獲2遺體

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

花蓮大地震救援昨進入第三天，截至昨晚九時，共十死、一一三三人受傷、六三六人受困，十人失聯。搜救人員爭分奪秒挺進疑似活埋六人的砂卡礑步道，昨發現兩名被巨石壓住的遺體，但還有四人失聯；另在和仁礦區也發現一具遺體，內政部長兼中央災害應變中心指揮官林右昌表示，死亡人數恐再上修，待司法相驗確認後，再列入官方數據。

但救難過程也傳出好消息，工程人員搶通中橫天祥、西寶路段，受困者陸續從西部下山；昨天搜救人員再救出逾百人，脫困者與親人相見都忍不住相擁而泣。

游姓男子一家五口及胡姓女子在砂卡礑步道處失聯，搜救人員發現約四點一公里長的步道都被落石掩埋，縣市救難隊連同軍方視砂卡礑為搜救重點，昨再投入七支搜救隊、兩百六十四名隊員及九隻搜救犬，一早分批挺進，過程險象環生，救援難度高。

上午九時許，救難人員在步道入口約四百公尺處的「木水石」河床巨石隙縫中，看見一人頭顱露出，另一人腿部露出，卻都被好幾噸重的石頭重壓，身分難辨，兩具遺體相距不遠，很高的機會是同行者，其中一人應為女性。

除了爭分奪秒救人，公路局昨也加速搶通災區道路，以舊下清水橋橋面鋪戰備鋼梁，作為通行便道，預計今晚開放小車單線雙向通行。圖／公路局提供

和仁礦區 昨發現一男性遺體

但特搜隊員用削岩機等重型機具破壞巨石效果都不佳，且一旁就是五十度斜坡，下午一時許發生餘震，落石不斷，只好暫時撤離。花蓮縣消防局說，考量搜救人員安全，今會出動重機具救援。另外，和仁礦區也發現遭土石掩埋的蕭姓男子遺體，但道路遭土石阻斷，尚無法接觸。

受困九曲洞兩天 脫險後大哭

台八線中橫公路九曲洞有九人受困逾兩天，特搜隊昨考量恐怕變天，為搶救人時效，四縣市特搜菁英昨天快攻，從一七五公里處連續攀走一小時，將受困的九人全數帶出，其中一人手腳都有傷，由搜救人員背出時早已身心俱疲，有人與親人通上電話，意識到自己終於脫險，放聲大哭宣洩多日壓力。

中橫公路多處落石中斷，天祥地區仍逾六百人受困，包括太魯閣晶英酒店、天祥活動中心，台電天祥站等人員，還有西寶國小六十名師生。

空勤總隊直升機昨到受困地區空投民生物資，並以直升機優先撤離孕婦、小孩、老人和病患等人，共出動七架次直升機撤離八十二人，包含廿二名外籍遊客。

失聯十人除了砂卡礑步道的三大三小，另有和仁礦場一人、合流綠水露營區的王姓男子、持澳洲護照的兩名新加坡人，兩名新加坡人三日上午搭太魯閣線觀光巴士前往天祥，中途下車，因通訊中斷，警方持續用手機定位找尋中。

搶修中橫蘇花 預計今明通車

公路局則同步冒險搶修中橫公路和蘇花公路，中橫已搶修至一七三點五公里九曲洞隧道口東端，西端搶修天祥以西，預計明天搶通單線、十日搶通全線，但何時開放通行仍要視天候、邊坡狀況而定。

蘇花公路下清水橋遭落石擊毀，中斷宜花交通，公路局也在舊下清水橋面焊接戰備鋼梁搶通，預計今晚六時開放小客車單線雙向通行。

搶救砂卡噹6失聯 製表／李隆揆、王燕華

商品推薦