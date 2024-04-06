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九曲洞劫後餘生 母女相擁而泣

聯合報／ 記者王燕華陳敬丰／花蓮報導
撤出受困旅客 花蓮大地震後第三天，昨天特搜隊和軍方相繼救出天祥晶英酒店等受困旅客，以直升機及軍用卡車撤出。記者劉學聖／攝影
撤出受困旅客 花蓮大地震後第三天，昨天特搜隊和軍方相繼救出天祥晶英酒店等受困旅客，以直升機及軍用卡車撤出。記者劉學聖／攝影

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台八線中橫公路九曲洞隧道九人待援三天，昨終於被救出，眾人脫困時滿身塵土，有人說最想做的就是要好好洗澡、洗頭，也有人與親人相擁而泣。晶英酒店司機林正雄回憶地震時，落石不斷擊中車子，他趕緊打倒車檔入隧道避難，等待救援，也及時救了車上所有人。

家住花蓮秀林鄉的胡佳羽昨天收到母親即將脫困的消息，一早就到前進指揮所等待，發現救援的接駁車輛到了，探頭問「是九曲洞的嗎？」發現母親身影後，從百公尺外開始奔向母親，邊跑邊喊「媽媽、媽媽」，忍不住與劫後餘生的母親相擁而泣。

胡佳羽說，媽媽是太魯閣國家公園管理處的清潔人員，在山上工作超過八年，三日上山後就一直聯絡不上，後來知道母親在九曲洞避難，還是很擔心，昨天姊妹一起來接媽媽回家，眼淚忍不住奪眶而出。

林正雄和其他人在地震後都躲在隧道，他說，當時開一輛九人座載同事共八人一同上班，經過中橫九曲洞隧道，一陣天搖地動，灰塵、石頭全部掉下來，根本看不到路，車子前後、右邊都被落石打到，他趕緊打倒車檔，後退回到隧道內避難。

他說，山上沒有通訊，三天電話都打不出來，食物還夠，一同受困的太管處人員也煮麵給大家吃，在隧道裡很安全，但也發現一直有落石。

脫困的晶英酒店員工林小姐滿臉塵土，她下山第一件事馬上拿出手帕把髒兮兮的臉擦乾淨。她說，這幾天在隧道內還好，因為有人出去報平安，心情穩定，終於獲救非常開心。她雙手揉著灰撲撲的頭髮說，回家第一件事就是要好好洗澡、洗頭。

天祥、西寶地區昨也有超過六百人受困，搜救隊與國軍、空勤合作，出動七架次黑鷹直升機，分批撤離八十二名老弱婦孺下山。道路中斷期間，太魯閣晶英酒店成為民眾重要的避難場所，共有四百多人，空勤黑鷹直升機連續兩天出動，從太魯閣遊客中心起飛，到天祥降落，分批將受困民眾送下山。

另一名脫困的林小姐說，雖然受困三天，但在太魯閣晶英酒店避難期間受到妥善照顧，有水有電，糧食也充足，唯一不方便的就是沒有通訊，無法和家人報平安。

消防署特搜隊長陳義豐表示，昨天優先送傷患、病患、孕婦與孩童下山，每架次約可載運十人左右；也有部分民眾如在地居民、慢性病患不願下山，空勤也投送藥物、飲水及糧食等物資，外界不用擔心。

0403花蓮大地震 中橫公路 太魯閣國家公園 晶英酒店 花蓮強震

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