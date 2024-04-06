砂卡礑救援 步道落石不斷…特搜隊生死一瞬間

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花蓮大地震讓各縣市特搜菁英集結，昨救援重點在太魯閣的砂卡礑步道，特搜人員帶著搜救犬，攀爬進入已被土石掩埋的步道，左側是陡峭山壁，右邊是懸崖，不時掉落的石塊激起陣陣揚塵，前方小路已被土石堆切斷，空中還有隨時坍落的巨石，無線電傳來急促的「落石又開始了，腳步加快」指令，可見這趟冒險的救援任務就在「生死一瞬間」。

砂卡礑步道失聯遊客包含廿一歲胡姓女子及游姓男子一家五口，本月三日上午七點卅三分，胡女貼出小錐麓步道照片，胡父還回應「哇，你這麼早就到了，應該可以照既定行程遊玩喔」；胡女接著前往砂卡礑步道，七點五十五分傳訊說「現在完全沒看到遊客」，家人回應「這是早出發的好處，很值得」，三分鐘後地震發生，胡女未再回覆。

游母昨趕到花蓮哭著問救難人員「能不能跟著進去？」失聯的游男老家在花蓮吉安鄉，他帶家人返鄉祭祖，三日先到砂卡礑遊玩，還傳影片給母親，後來地震發生就失聯。游母說，這幾天一直禱告，「兒子一家都是好人，希望能夠平安回來。」

游男胞兄說，弟弟結婚十幾年，感情很好，三個孩子最大小學五年級，另一個二年級，還有一個才五歲，他深信弟弟一家人一定還活著。

背負重裝備、攜帶長背板的特搜隊員小跑步挺進砂卡礑受災點，四十七歲高雄特搜隊員陳孟弘牽著搜救犬「傳八」，在九十度陡坡攀上爬下搜索，陳在邊角尖銳的巨石堆中穿梭，驚險萬分，一度險些下滑，最後順利下到山谷，和其他搜救隊員會合。

下午一時許又有餘震，遠處再度有邊坡滑動、落石不斷，特搜隊員只好暫時撤離躲避，花蓮消防局說，考量因超過黃金搜救七十二小時，研判不太樂觀，今天可能改以重機具挖掘，加速進度。

台八線中橫公路九曲洞隧道有九人待援三天，屏東、台東、台南、花蓮等四縣市特搜人員昨組成十九人快攻隊，從中橫一七五公里處走了約二、三公里，挺進隧道內救出九人，其中一男因腳傷無法行走，由隊員輪流背下山，途中因餘震致落石不斷，搶救任務步步驚心。

台南特搜大隊副大隊長蔡承諭說，大小餘震不斷，昨天又飄下小雨，擔心山區土石含水量大而下滑，唯恐釀成土石流，不只上山搜救隊員壓力很大，在基地營輪番休息待命隊員也是，尤其地震速報響個不停，山上卻因信號不良毫無警訊，看到大小落石沿著近五十度邊坡不斷滑落，救援人員和搜救犬不時被碎石擊中，內心更是忐忑不安，但為了搶黃金救援時間，只能冒險攀爬。搜救隊員說，自知是受困者唯一的希望，所以明知危險仍依然挺進。

蔡承諭說，山區訊號很差，無法時刻聯絡，隊員須靠經驗和運氣，還好成員有的參與過高雄氣爆、二○一八年○二○六花蓮大地震等搜救，經驗老到。

花蓮強震太魯閣砂卡礑步道6人失聯，搜救隊今天出動8隻搜救犬。 圖／擷自「花蓮搜救犬隊~wfh犬客」臉書

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