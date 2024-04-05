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花蓮汪汪隊初登場！「特搜小鋼炮」搜救犬穿梭石堆尋獲2罹難者

中央社／ 花蓮縣5日電
Wilson一馬當先，率先在搜救熱點大崩壁先找到1名罹難者。 圖／擷自「花蓮搜救犬隊~wfh犬客」臉書
Wilson一馬當先，率先在搜救熱點大崩壁先找到1名罹難者。 圖／擷自「花蓮搜救犬隊~wfh犬客」臉書

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花蓮強震太魯閣砂卡礑步道6人失聯，搜救隊今天出動8隻搜救犬，首度出任務的花蓮搜救犬一馬當先，先後在步道0.5公里處大崩壁發現2名罹難者，被讚是「特搜小鋼炮」。

花蓮3日發生規模7.2強震，造成嚴重傷亡，太魯閣砂卡礑步道至今仍有游姓一家5口、胡姓女子獨旅遊客等6人失聯。

搶救進入第3天，特搜隊伍今天增派8隻搜救犬、國軍隊伍逾50人再度挺進砂卡礑步道，根據當地住戶及獲救者轉述訊息，以砂卡礑步道0.5公里處、1公里處有2處崩坍處為重點搜救區域。

花蓮消防局特搜搜救犬小組成軍3年首度出勤，出動3隻汪汪隊成員Wilson、Hero和Fancy，其中Wilson一馬當先，率先在搜救熱點大崩壁先找到1名罹難者，接著在相隔2公尺處旁發現另1名罹難者。

花蓮縣消防局指出，Wilson是領犬員曾景麟的搜救犬，去年底在台北市考試中通過IRO國際搜救犬評量中級評量認證。

曾景麟表示，Wilson展現出色的嗅覺和敏銳洞察力，穿梭在大小石堆中，很快找出罹難者，這次的搜救任務是團隊的重要里程碑，也是訓練成果的最好驗證。

花蓮縣消防局晚間說明，砂卡礑步道2具遺體被石塊壓埋很深，持續嘗試排除阻礙移出遺體，目前僅確認1人為女性，身分待確認。

花蓮強震太魯閣砂卡礑步道6人失聯，搜救隊今天出動8隻搜救犬。 圖／擷自「花蓮搜救犬隊~wfh犬客」臉書
花蓮強震太魯閣砂卡礑步道6人失聯，搜救隊今天出動8隻搜救犬。 圖／擷自「花蓮搜救犬隊~wfh犬客」臉書

0403花蓮大地震 搜救犬 花蓮強震

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