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餘震+1！17:04花蓮近海規模4.5地震 最大震度4級

花蓮強震傾斜天王星大樓拆除 警方設2處收集遺失物

中央社／ 花蓮縣5日電
因花蓮強震傾斜的天王星大樓今天開始拆除，警方在大樓旁2處設「拾得物收集站」。聯合報記者劉學聖／攝影
因花蓮強震傾斜的天王星大樓今天開始拆除，警方在大樓旁2處設「拾得物收集站」。聯合報記者劉學聖／攝影

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花蓮強震傾斜的天王星大樓今天開始拆除，警方在大樓旁2處設「拾得物收集站」，工程人員若拾獲客觀判斷有價值或紀念性質物品會送到收集站，住戶可洽詢花蓮分局偵查隊。

花蓮縣警察局下午發布新聞稿表示，警方在中山路東側及國福土資場設「拾得物收集站」，遺失物送到收集站後，警方將會登錄、列冊及拍照保管。

若有天王星住戶想找回遺失物，可觀察目前拆除的樓層，自明天起每日上午8時至晚上8時至花蓮分局偵查隊洽詢，如民眾於偵查隊可證明物品為其所有，將立即發還，警方若發現明確可發還的物品，也會主動聯繫管委會及民眾發還。

如果是現金及無法辨識何人所有的拾得物，警方將會持續保管並依規定辦理公告招領等程序，後續也會把拾得物登錄內政部警政署「拾得遺失物招領公告資料查詢作業」系統，民眾可上網查詢相關資訊。

0403花蓮大地震 住戶 管委會 花蓮強震 警察

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