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影／花蓮餘震不斷砂卡礑溪再有土石崩落！ 搜救行動被迫暫時撤離
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
0403花蓮大地震，搜救隊今早在花蓮砂卡礑步道一帶發現2具遺體卡在巨石堆中，出動機具嘗試破壞排除巨石並移出遺體，因下午1時許陸續發生餘震，砂卡礑溪旁再度有土石崩落，現場人員決定暫時撤離，狀況安全時再續行救援。
據悉，由6縣市配合軍方組成的7支搜救隊共57人、7犬，今早9時許針對砂卡礑步道一帶搜索時，發現砂卡礑溪旁巨石堆中有1人露出頭顱、1人露出腿部，確認發現2具遺體卡在巨石堆中，立刻展開救援。
搜救人員透過電鑽等工具嘗試破壞巨石、移出遺體，但中午陸續發生餘震，現場再度出現土石崩落情況，下午1時許決定暫時撤離，視狀況安全時再續行救援。
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