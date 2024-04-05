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影／花蓮餘震不斷…砂卡礑溪再有土石崩落！搜救行動被迫暫時撤離

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影／花蓮餘震不斷砂卡礑溪再有土石崩落！ 搜救行動被迫暫時撤離

聯合報／ 記者李隆揆古和純／花蓮即時報導
由6縣市配合軍方組成的7支搜救隊共57人、7犬，今早9時許針對砂卡礑步道一帶搜索時，發現砂卡礑溪旁巨石堆中有1人露出頭顱、1人露出腿部，確認發現2具遺體卡在巨石堆中，立刻展開救援。記者李隆揆／翻攝
由6縣市配合軍方組成的7支搜救隊共57人、7犬，今早9時許針對砂卡礑步道一帶搜索時，發現砂卡礑溪旁巨石堆中有1人露出頭顱、1人露出腿部，確認發現2具遺體卡在巨石堆中，立刻展開救援。記者李隆揆／翻攝

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0403花蓮大地震，搜救隊今早在花蓮砂卡礑步道一帶發現2具遺體卡在巨石堆中，出動機具嘗試破壞排除巨石並移出遺體，因下午1時許陸續發生餘震，砂卡礑溪旁再度有土石崩落，現場人員決定暫時撤離，狀況安全時再續行救援。

據悉，由6縣市配合軍方組成的7支搜救隊共57人、7犬，今早9時許針對砂卡礑步道一帶搜索時，發現砂卡礑溪旁巨石堆中有1人露出頭顱、1人露出腿部，確認發現2具遺體卡在巨石堆中，立刻展開救援。

搜救人員透過電鑽等工具嘗試破壞巨石、移出遺體，但中午陸續發生餘震，現場再度出現土石崩落情況，下午1時許決定暫時撤離，視狀況安全時再續行救援。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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