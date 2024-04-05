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花蓮地震災損多 侯友宜籲受災戶補助比照921

中央社／ 新北5日電
0403發生7.2地震，造成不少建築物損毀，新北市長侯友宜今呼籲，可以考慮統一用921重建條例，對受災戶損傷給予補助，這部分涉及全國，認為可用同樣的標準協助這次的受災戶。聯合報記者江婉儀／攝影
0403發生7.2地震，造成不少建築物損毀，新北市長侯友宜今呼籲，可以考慮統一用921重建條例，對受災戶損傷給予補助，這部分涉及全國，認為可用同樣的標準協助這次的受災戶。聯合報記者江婉儀／攝影

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花蓮3日發生強震，新北市也有建物受損，市長侯友宜今天說，會以災害救助金協助受災戶；由於地震涉及全台，他呼籲中央以921重建條例的標準補助受災戶。

侯友宜上午視察深坑老街周邊環境與交通，接受媒體聯訪時表示，市府在地震發生後協助災民安置，面對面與受災戶溝通討論，也會請工務局、社會局逐戶鑑定，並以災害救助金補助受災戶。

侯友宜表示，這次地震涉及全台，呼籲中央以921重建條例的標準給予受災戶補助，好好協助。

媒體詢問捷運環狀線何時恢復通車，侯友宜說，這幾天不斷測試，會在檢測安全無虞下才恢復通車，目標希望8日恢復。

至於有民眾反映環狀線分階段恢復通車，安坑輕軌接駁公車距離太遠，侯友宜說，已要求交通局與捷運公司適度調整接駁，減輕民眾不便。

0403花蓮大地震 侯友宜 花蓮強震

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