餘震又來！天王星大樓還在搭鋼梁…再向前傾1公分

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0403花蓮地震，坍塌傾斜的天王星大樓拆除工作已經開始，目前在前置保護作業，搭建鋼梁、防護網，不過花蓮餘震不斷，中午12時50分許又出現一波較大餘震，大樓建物再向前傾1公分、左傾0.5公分，搭建工作也稍有延遲，預計下午3時候才能開拆。

中央氣象局報告，今天中午12時50分，花蓮近海發生芮氏規模5.4的地震，深度8.3公里，花蓮市、和平鄉、太魯閣等地震度達到4級。當時天王星大樓還在搭建鋼梁，也因晃動暫停稍許，查看餘震是否對工程造成影響。

工地李主任說明，根據現場儀器追蹤，餘震過後大樓又向前傾1公分、左傾0.5公分，確實不是很穩定，這也是現在要搭建鋼梁支撐的原因，既防止餘震加大傾斜，之後拆除水塔、牌樓也會更安全；各單位昨下午開會研議，鋼梁會支撐在大樓9樓的環梁、柱子之間。

李主任表示，目前前置保護工作有3個部分，第一部分就是搭建鋼梁，第二部分則是組裝常備破壞剪台，第三部分是搭建旁邊旅館的保護網，三項工作同步，進度較預期稍慢，原本預計下午1時開始拆除，現在可能要到下午3時；至於餘震讓建物位移，有沒有可能造成傾倒，要問技師公會。

台灣土木技師公會洪技師指出，所謂「向前傾1公分」指的是儀器的觀測基準點向前移動了1公分，目前看起來不至於造成建物倒塌，除非在沒有餘震的情況下，基準點持續朝單同個方向緩慢移動，才需要考慮。 天王星大樓拆除工程中遇到震度4級餘震，大樓向前傾1公分、左傾0.5公分。記者陳敬丰／攝影

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