獨／八八風災「佳暮英雄」賴孟傳再傳佳話！九曲洞背出受傷遊客

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花蓮3日上午發生規模7.2強震，引發台8線中橫公路多處發生落石、坍塌導至交通中斷，多人受困173K九曲洞。屏東以及台東特搜隊今天上午前往九曲洞將受困9人全數救出，其中屏東特搜隊有一名隊員賴孟傳，他是當年八八風災救出上百名村民的佳暮四英雄之一，今天上午他在九曲洞現場利用樹枝與頭帶組成的背負系統，將一名受傷骨折的遊客背負出災區，這次能夠再回到災區救人發揮專長，賴孟傳謙虛的表示這是應盡的職責，也希望所有受困民眾都能安全脫困。

當年八八風災發生時，家住霧台鄉佳暮村的徐仁輝、徐仁明、柯信雄以及賴孟傳等四名部落青年，合力徒手鋸樹挖土，開闢出可供雙螺旋直升機起降的停機坪，協助部落裡的老弱婦孺疏散到安全的地方，一共救出一百三十五人，此四人後來被封為「佳暮村四英雄」。賴孟傳後來加入屏東特搜隊，繼續在各大小災區進行專業救援，賴孟傳表示，當兵的時候是在特勤部隊服務，所以當時發生風災的時候，看到所有的家人都在部落裡，便趕快和部落裡受過訓練的族人一起回部落救援。這次是準備回到部落前接到訊息，就立刻返隊趕來花蓮進行救災工作，包括天王星大樓以及中橫公路救助受困民眾，都是和隊友一起同心協力，希望能將受困民眾安全撤出，就是做好自己的工作，也希望天佑台灣。 屏東特搜隊員賴孟傳。記者劉學聖／攝影 當年八八風災佳暮四英雄之一的屏東特搜隊員賴孟傳，上午用樹枝與頭帶組成的背負系統將骨折遊客救出。圖／屏東特搜隊提供 當年八八風災佳暮四英雄之一的屏東特搜隊員賴孟傳，上午用自製擔架將骨折遊客救出。記者劉學聖／攝影

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