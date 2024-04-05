超過500起餘震 下午1時2分花蓮近海規模4.1地震 最大震度4級

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0403花蓮大地震之後餘震不斷，中央氣象署發布第139號顯著有感地震報告，今天下午1時02分，在花蓮縣政府北北東方17.1公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模4.1地震，地震深度16.1公里。

各地震度級：花蓮縣地區最大震度4級、宜蘭縣地區最大震度2級、南投縣地區最大震度2級、台中市地區最大震度1級。

4月3日上午7時58分左右規模7.2強震之後，餘震不斷。根據中央氣象署最新統計，主震加上有感餘震，截至今天下午1時04分，已經有507起地震。 4月3日上午7時58分左右規模7.2強震之後，餘震不斷。根據中央氣象署最新統計，主震加上有感餘震，截至今天下午1時04分，已經有507起地震。圖／中央氣象署提供

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