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國家級警報響！中午12時50分花蓮近海規模5.4地震 最大震度4級

國家級警報響！中午12時50分花蓮近海規模5.4地震 最大震度4級

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署發布顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供
中央氣象署發布顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

中央氣象署發布第138號顯著有感地震報告，今天中午12時50分，在花蓮縣政府北北東方16.7公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模5.4地震，地震深度8.3公里。本起地震預估達災防告警系統（PWS）發送門檻，告警範圍：花蓮縣。

各地震度級：花蓮縣地區最大震度4級、南投縣地區最大震度4級、宜蘭縣地區最大震度3級、台中市地區最大震度3級、新竹縣地區最大震度2級、台東縣地區最大震度2級、新北市地區最大震度2級、彰化縣地區最大震度2級、雲林縣地區最大震度2級、嘉義縣地區最大震度2級、嘉義市地區最大震度2級、桃園市地區最大震度1級、苗栗縣地區最大震度1級、台北市地區最大震度1級、新竹市地區最大震度1級、基隆市地區最大震度1級、高雄市地區最大震度1級、台南市地區最大震度1級。

中央氣象署針對花蓮縣發布災防告警訊息，內容為「地震速報 Earthquake Alert 04/05 12:50左右花蓮地區發生顯著有感地震，慎防強烈搖晃，就近避難趴下、掩護、穩住，氣象署。Felt earthquake alert. Keep calm and seek cover nearby. CWA」

4月3日上午7時58分左右規模7.2強震之後，餘震不斷。根據中央氣象署最新統計，主震加上有感餘震，截至今天下午1時04分，已經有507起地震。

PTT八卦版網友表示，「高樓震不停」、「到底有完沒完啊」、「我的電視剛剛在抖動」、「台北高樓還在搖」、「員林有感，還以為是錯覺」、「還在猶豫要不要扶電視就先頭暈了」、「麻痺了，連躲都不想躲了」。

花蓮大地震搶救行動持續，蘇花公路柔腸寸斷，大小餘震不斷。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
花蓮大地震搶救行動持續，蘇花公路柔腸寸斷，大小餘震不斷。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

花蓮大地震搶救中，花蓮中橫公路受損嚴重，空中鳥瞰可見落石塵土飛揚。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
花蓮大地震搶救中，花蓮中橫公路受損嚴重，空中鳥瞰可見落石塵土飛揚。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

4月3日上午7時58分左右規模7.2強震之後，餘震不斷。根據中央氣象署最新統計，主震加上有感餘震，截至今天下午1時04分，已經有507起地震。圖／中央氣象署提供
4月3日上午7時58分左右規模7.2強震之後，餘震不斷。根據中央氣象署最新統計，主震加上有感餘震，截至今天下午1時04分，已經有507起地震。圖／中央氣象署提供

0403花蓮大地震 花蓮強震

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