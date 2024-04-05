花蓮強震日本做1舉動 他曝：我們一直等待報恩台灣的時機
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4月3日花蓮規模7.2大地震，引起國際關注。旅居台灣的日籍網紅下坂泰生，在臉書粉專「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」表示，日本正在為台灣募集捐款中，宣傳現在幫忙台灣的重要性。
他說，可能有台灣人覺得以這次地震造成的損害程度，日本的捐款沒有必要。但是不管跟日本人怎麼說，日本人對台灣的捐款不會停止。「因為我們日本人都知道，這好幾年台灣一直幫忙日本的事情，所以所有日本人一直等待報恩台灣的時機」。
「那個時機終於來了」，「日本人的歐吉桑」表示，因此不管台灣人怎麼說目前不太需要其他國家的幫助，日本人盡全力支持台灣的現在氣氛也不會停止。「希望大家會接受我們日本人的報恩。希望永久持續日台友好」。
網友表示，「珍貴的心意」、「之後來玩就好了啦！捐款真的先不用」、「希望這份善的循環可以一直延續下去」、「謝謝日本人民的愛心，希望台日能一直友好互助」、「謝，這是友誼的展現」、「看了好感動」、「完蛋了，這樣下去台灣人又要去日本刷爆魔法小卡了」。
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