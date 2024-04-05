花蓮強震「台灣避難所」衝上日本X熱搜 日網友對比兩地嘆：完敗

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花蓮強震截至目前已釀12死、千餘人受傷，也引發國際的關注，其中「台湾地震」、「台湾大丈夫」等關鍵字曾一度衝上日本X平台熱搜，「台湾の避難所」更列第1名，掀起日本網友討論台日對災民的安置落差，還有網友大嘆「日本完敗」。

對於台灣和日本安置災民的差異，有網友在社群平台X上貼出新聞報導的花蓮強震避難收容所，並寫下「【悲報】台灣的災民避難所，日本完敗。有這樣的東西嗎？我希望日本也能採用」。有網友提到台灣的避難所雖然使用帳篷，但既保障隱私還供應熱​​食，日本則是志工被單獨留在體育館裡，只提供麵包、香蕉和冷餐，「台灣避難所，突顯了日本雜魚寢（編按：一群人擠在同一空間內睡覺）的糟糕程度」。也有人表示台灣地震一天就能準備好避難所，來對比日本能登半島地震時的避難中心，「能登地震發生8天後，才在100公里外的金澤設置的1.5次避難所」，質疑官方賑災費用的用途。

不過該貼文也引起反駁，網友紛紛指出日本也有能保有個人空間的設備，「簡易庇護所要根據地理條件等不同地使用，也最好要盡快離開庇護所，轉移到飯店、旅館或簡易住宅」、「因為能登半島的地形原因帳篷難攜帶」、「時間點不同，冬天紙板更保暖，效果更好」，這些討論讓該話題關鍵字衝上日本X熱搜第1名。

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