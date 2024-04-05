落石像子彈 「徹夜難眠以為沒命了」

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花蓮大地震造成數百人受困山區，許多人昨被救難人員救出還心有餘悸，有礦區員工回憶，當時落石像子彈四射，有年輕員工嚇到哭出來，太魯閣晶英酒店員工困在隧道內時一直聽到落石聲音，以為會命喪山上，還有外國遊客在縫隙中躲過落石，度過驚險的一天一夜，眾人都說「真的徹夜難眠」。

台泥和平礦區子公司合盛礦業副理鄭士豪與員工共五十九人循舊林道下山，員工們全數平安，他壓力瞬間釋放，忍不住流下男兒淚。合盛礦業領班簡榮欽是老礦山人，前晚受困時與同仁在礦區採摘野菜供大家補給，清晨還與同事先勘查路線並架設繩索，讓大家得以平安下山。有家屬焦急跑到現場等候，一名礦工三名子女看到爸爸脫身，立刻上前緊擁，場面感人。

和仁礦區王姓工人說，地震發生後落石「像子彈一樣」，根本不知道往哪逃 ，他還當場看到有人被土石埋住，還好礦區空曠，大家跑到懸崖邊，但落石好像沒停過，大家把沙包堆高靠著保護自己，但一邊是懸崖，很怕被落石打中掉下去，有年輕的工人嚇到哭了出來。

太魯閣晶英酒店員工前天分乘三輛中巴和一輛九人座車上班，首當其衝的一輛中巴車尾遭落石擊中，呂姓司機機警將車輛緊靠山壁避免再被砸，並快速衝進附近明隧道避難，後面兩輛車也跟著進入，保全三車卅五人平安。

邱姓女員工說，當時先看到山邊有落石掉落，接著馬上聽到轟隆巨響，車尾被落石砸中，她眼前一片黑，看到坐隔壁的男同事雙腿被落石砸中，「嚇到以為要沒命了」。

有八名英國、瑞士遊客也受困太魯閣天祥地區，被貨車載出來，他們說，當時正在步道健行，碰巧遇上山月村下山車輛，順利下山直呼「好幸運」。

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