台日交流賽效應 讀賣巨人捐助千萬日圓

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花蓮大地震釀嚴重災情，行政院已撥款三億元給花蓮縣政府，政院發言人林子倫表示，已責成衛福部成立○四○三花蓮震災援助專案捐款專案。受聯合數位文創邀請，於三月初訪台進行棒球交流賽的日職讀賣巨人隊，則展開「我愛台灣！台灣加油！」活動，並宣布捐款一千萬日圓賑災金（約台幣二一一萬元）。

讀賣巨人隊來台與中華職棒中信兄弟、樂天桃猿進行兩場友誼賽，其中對兄弟之戰吸引三點七萬人進場，寫下台灣棒球史上最高票房紀錄，獲選優秀球員的讀賣巨人選手秋廣優人賽後訪問更多次高呼「我愛台灣！」

這次交流賽建立起的台日友好情誼，讀賣巨人隊注意到台灣地震影響，決定透過球隊公益項目「G hands」計畫中撥出千萬日圓作為援助金。這筆捐贈款項，將透過此次的友好台灣企業夥伴聯合數位文創公司代為捐贈。

此外，讀賣巨人隊將在四月五日至七日對戰橫濱隊的比賽中，進行緊急募款活動，販售支持台灣的慈善T恤，並舉辦球員簽名T恤的慈善拍賣，所得款項也都將捐贈給台灣的受災地區。

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