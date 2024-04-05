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地震警報發布門檻調整 將導入AI系統

聯合報／ 記者周湘芸胡瑞玲李芯／台北報導
中央氣象署昨表示，未來將調整地震警報發布門檻。圖／中央氣象署提供
中央氣象署昨表示，未來將調整地震警報發布門檻。圖／中央氣象署提供

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花蓮前天發生規模七點二地震，然而雙北等七縣市卻未收到國家級警報，引發爭議。中央氣象署昨表示，未來將調整發布門檻，有容許誤差的彈性空間，另也將導入AI進行地震預警研發。但前氣象局長、地震學專家辛在勤認為，若要預警快又準，就得花錢建觀測站，但在海外建置恐得花上億元。

截至昨晚八時止，有感餘震已逾四百起，氣象署地震測報中心主任吳健富表示，目前餘震數量已有下降趨勢，預估後面餘震不會再超過主震規模，但三天內還是不排除有規模六點五到七餘震發生。

吳健富也提到，未來將調整地震警報的發布門檻，有容許誤差的彈性空間，而非僅單一數值，另也將導入AI進行地震預警研發，目前已在測試中，將繼續進行AI機器學習研究。

辛在勤指出，若要地震預警又快又準，就得花錢建觀測站，但建設一個島內的觀測站不到一百萬元，每年通訊費僅幾萬元，若在海外透過海底電纜建置觀測站，得花上億元，還要支付租金、電費，一旦海底發生山崩，「地震儀就全部再見」。儘管不是花錢做下去就能有好效果，但不願意花錢投資就是浪費預警時間。

地震專家、前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋則認為，預警系統強調的是時間，但目前系統卡在「求快就不準，求準就不快」的困境，氣象署想要縮短報時效，又要強化精確度恐「不太容易」。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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