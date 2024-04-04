快訊

日職／我愛台灣！讀賣巨人捐款千萬日圓 支援地震災區

規模7.2強震襲台！網憂「恐爆規模9強震」 氣象署早給解答

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣昨（3）日爆發規模7.2強震，全台災情頻傳、餘震不斷，就有民眾因此憂心「台灣是否可能發生規模9以上的強震」。圖為空拍地震後的蘇花公路，匯德隧道外的步道整個被掉落砂石淹沒。記者劉學聖／攝影
台灣昨（3）日爆發規模7.2強震，全台災情頻傳、餘震不斷，就有民眾因此憂心「台灣是否可能發生規模9以上的強震」。圖為空拍地震後的蘇花公路，匯德隧道外的步道整個被掉落砂石淹沒。記者劉學聖／攝影

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

昨（3）日上午7點58分左右台灣爆發規模7.2強震，全台災情頻傳、餘震不斷。中央研究院地球科學研究所特聘研究員馬國鳳也示警，1920年花蓮曾發生規模8的地震，大約60到100年的週期，花蓮外海就可能出現規模7以上的地震。見此，就有民眾憂心「台灣是否可能發生規模9以上的強震」，不過其實氣象署早在多年前就科普，台灣發生芮氏規模9以上的地震機率不大。

一位網友在PTT上發文，表示自己看了很多分析皆指出，台灣的斷層頂多100公里，規模9以上的地震，往往會發生於大斷層，原PO也提到，花蓮外海的7.2已達上限，讓他忍不住好奇發問：「台灣不可能發生規模9以上的地震？」

事實上，中央氣象署數位科普網早在多年前就指出，由於臺灣的斷層長度並不長，若真的發生地震，要到達芮氏規模9以上的機率並不大。該文章也說明，斷層破裂的長度和地震的規模是呈正比關係，所以當斷層破裂的長度越長，地震的規模會越大，地表振動的強度也越強；但地表振動的強度會隨著斷層的距離而減弱，意即斷層附近的地表振動會最劇烈。

中國工程師學會也曾解釋，地震規模的大小和斷層活動的長短有絕對關係，以日本311大地震為例，其斷層長達500公里，所以發生了矩震級規模9的嚴重地震。與之相比，曾引發台灣921大地震的「車籠埔斷層」，全長約為100公里，儘管當時全台因震災影響嚴重，其規模卻只有7.6；這也間接顯現出，台灣基本上不會發生和311相同、規模9的地震。

0403花蓮大地震 花蓮強震

相關新聞

餘震頻繁10分鐘1次落石...搶修公路困難重重 工程人員因1原因只能徒步勘災

昨天上午7點58分花蓮發生規模7.2強震，造成東部路廊嚴重災損，截至今天晚間仍有3處預警性封閉路段、9處災阻路段，其中又...

花蓮大地震累計10人罹難1099人受傷705人受困 15人失蹤含4名外籍人士

花蓮縣前天上午發生規模7.2強震，中央災害應變中心今晚統計共10人罹難，新增一死是今天下午傳來的不幸消息，65歲連姓男子...

回國遊玩遇7.2強震...旅外台人登山遭落石砸死 妻女順利逃生帶傷悲痛認屍

0403花蓮地震累積10名罹難者，第10人是65歲連姓男子下午3時許從小錐麓步道搬運下山，5時許被送抵花蓮市立殯儀館相驗...

同處再發生更大地震機會低 氣象署：能量慢慢釋放、有感餘震穩定減少

昨天花蓮發生規模7.2有感地震，截至今天傍晚5點已有389起餘震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，目前餘震數量已有...

「心繫台灣」…英國工黨政要對花蓮地震表關心：台灣民眾韌性十足

花蓮3日發生芮氏規模7.2地震，是近25年來台灣最大規模，英國工黨影子外交大臣拉米、主責印太事務的影子外交副大臣韋斯特，...

規模7.2強震襲台！網憂「恐爆規模9強震」 氣象署早給解答

昨（3）日上午7點58分左右台灣爆發規模7.2強震，全台災情頻傳、餘震不斷。中央研究院地球科學研究所特聘研究員馬國鳳也示警，1920年花蓮曾發生規模8的地震…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。