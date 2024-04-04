規模7.2強震襲台！網憂「恐爆規模9強震」 氣象署早給解答

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昨（3）日上午7點58分左右台灣爆發規模7.2強震，全台災情頻傳、餘震不斷。中央研究院地球科學研究所特聘研究員馬國鳳也示警，1920年花蓮曾發生規模8的地震，大約60到100年的週期，花蓮外海就可能出現規模7以上的地震。見此，就有民眾憂心「台灣是否可能發生規模9以上的強震」，不過其實氣象署早在多年前就科普，台灣發生芮氏規模9以上的地震機率不大。

一位網友在PTT上發文，表示自己看了很多分析皆指出，台灣的斷層頂多100公里，規模9以上的地震，往往會發生於大斷層，原PO也提到，花蓮外海的7.2已達上限，讓他忍不住好奇發問：「台灣不可能發生規模9以上的地震？」

事實上，中央氣象署數位科普網早在多年前就指出，由於臺灣的斷層長度並不長，若真的發生地震，要到達芮氏規模9以上的機率並不大。該文章也說明，斷層破裂的長度和地震的規模是呈正比關係，所以當斷層破裂的長度越長，地震的規模會越大，地表振動的強度也越強；但地表振動的強度會隨著斷層的距離而減弱，意即斷層附近的地表振動會最劇烈。

中國工程師學會也曾解釋，地震規模的大小和斷層活動的長短有絕對關係，以日本311大地震為例，其斷層長達500公里，所以發生了矩震級規模9的嚴重地震。與之相比，曾引發台灣921大地震的「車籠埔斷層」，全長約為100公里，儘管當時全台因震災影響嚴重，其規模卻只有7.6；這也間接顯現出，台灣基本上不會發生和311相同、規模9的地震。

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