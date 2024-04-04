影／走山捲起滾滾砂塵！車主「咬牙加速」保命 驚險場面宛如拍動作片

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台灣在清明連假前夕發生規模7.2強震，一瞬間天搖地動，各地陸續出現房屋倒塌、路基被掏空等災情，其中花蓮崇德地區發生走山，坍塌落石讓現場霧濛濛。有網友回顧影片發現，有一名花蓮車主開車遇到落石沙塵，當下馬上踩油門，在短短幾秒內與死神搏命，飆速衝出滾滾沙塵，猶如在拍電影。相關畫面在網路瘋傳引發討論，網友紛紛大讚超猛，「這根本就是主角等級的分鏡」、「這是車商的廣告素材吧」。

有網友在PTTPO出一段影片，畫面可以看出地震導致邊坡落石坍方，道路後方一瞬間捲起了滾滾沙塵，幾乎「快吞噬」一輛行進中的汽車。而該名汽車車主在生死關頭瞬間，義無反顧全力加速，在短短幾秒之間衝破土塵，彷彿在拍史詩級動作片，確定無礙後還打了方向燈。

該名網友看到這一幕鬆口氣表示，「再晚個幾秒鐘，車子是不是就沒了」，同時也好奇詢問這是哪家廠牌的車子？

貼文曝光後引發討論，眼尖網友紛紛解答是Nissan X-Trail，「日產X-trail」、「尼桑的唉克絲翠兒」、「Nissan廣告素材」。

也有人稱這幕太驚險，很像在拍電影，所幸車主沒事，「超猛的，好像電影場景」、「那一刻應該是油門踩到底了吧」、「好扯，他如果沒衝選擇停下來避難就掰掰了」、「希望有當事者第一人稱視角」。