見台灣強震災情…香港網友感恩自家「是福地」 遭其他人打臉：這點比天災慘

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台灣附近昨天早上（4月3日）發生7.2級地震，其後餘震不斷，截至3日中午12時，地震至少造成4人死亡，57人受傷。台灣大地震引起兩岸人民關注，有香港網友就在連登討論區發文，感恩「香港真是福地來著，沒有天災真的很好！」。帖文惹來網友爭議，有人認同「我覺得香港好安全」，但也有網友指出香港去年已出現「世紀黑雨」，也有颱風等天災，又指出有1個問題比天災更慘。

台灣中央氣象局稱，4月3日上午7時58分發生7.2級地震，震央位置在台灣東部海域、花蓮縣政府南南東方25.0 公里，深度為15.5公里。全台均有震感，台北市、新竹等地震感強烈，花蓮更有建築物傾斜，多人被困。截至中午12時，地震至少造成4人死亡，57人受傷。

台灣大地震震驚兩岸網友，紛紛祝願台灣平安，亦有本港網友於連登討論區發文，大讚香港安全，「香港真是福地來著，沒有天災真的很好」。

貼文引起網友爭議，有人認同「我覺得香港好安全」。但也有大批網友指出，香港去年曾出現「世紀黑雨」，上月大嶼山亦曾出現地震，也有颱風等天災，「風災不算嗎？」、「去年世紀黑雨」、「這麼快就忘記颳風淹水」、「別趁機這麼這樣說」。

亦有網友指出，香港有1樣事情比天災更慘，獲其他網友認同，「香港生活方面的最大缺點，就是居住環境太擁擠……有些問題很難用錢去解決，例如你的城市空氣差，那就怎麼樣都還是差」。

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文章授權轉載自《香港01》

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