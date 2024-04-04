花蓮強震受困礦區 老工人目睹有人活埋整夜難眠

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花蓮強震，山區落石、邊坡崩塌嚴重，受困在和仁礦區一夜的工人王明窻回憶，像被霰彈槍掃射，無處可逃，親眼目睹有人被活埋，很多年輕的工人都哭了，整夜都睡不著。

家住秀林鄉銅門村的64歲王明窻告訴中央社記者，受雇到和仁礦區進行綠化工程，昨天一早才剛到礦區，早餐還沒吃就遇到地震，大大小小的土石從天而降，像子彈掃射，只能向後跑，跑到懸崖邊才躲過土石。

王明窻說，看有人來不及逃，被土石蓋住，有土石有沙也有巨石，根本不敢靠近救援，很多年輕工人第一次遇到都嚇哭了。

地震稍微平息後，所有聯外道路都被蓋住，車輛也毀損，王明窻說，一行7人合力將礦區的沙包堆疊起來，就躲在沙包內當緩衝，也沒水沒電，通報後在原地等待。

原本只安排一天工程，他們只帶了早餐上山，王明窻說，一整天只吃一份早餐，省著吃，不敢一次吃完。

「一直搖、一直有落石，好像沒有停過」王明窻說，921地震時，他在太魯閣燕子口工程區，當時也災情嚴重，雖然這次沒有嚇哭，整天頻繁的餘震，也讓身經百戰的他一夜難眠。

空勤總隊今天上午出動黑鷹直升機，分批前往位於秀林鄉和仁礦區救出受困員工，王明窻又一次幸運獲救，記者問到要不要這次就退休了，他笑笑地說，還要繼續工作。

花蓮縣消防局統計，和仁礦區受困17人上午全數由空勤直升機載運脫困，並吊掛1人大體；和平礦區合盛礦業受困64人，上午由和平村、澳花村居民攜手上山開路，一行人循舊林道下山全數脫困。

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