快訊

0403花蓮大地震／iPhone也有這幾款實用地震APP！隨時掌握地震即時資訊

花蓮孤島解除！台鐵災損16小時搶通 這系統立功助太魯閣號逃過一劫

熟睡被地震驚醒！義消老爸翻滾用肉身護全家 網全大讚：真男人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名擔任義消的父親，被地震驚醒後，立刻用肉身把兩個孩子和妻子抱在懷中，被無數網友大讚「有夠man！超帥！」。圖/取自臉書社團「爆廢公社」
一名擔任義消的父親，被地震驚醒後，立刻用肉身把兩個孩子和妻子抱在懷中，被無數網友大讚「有夠man！超帥！」。圖/取自臉書社團「爆廢公社

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

花蓮3日發生規模7.2強震，目前已造成9死、上千人輕重傷。近日一名在台中擔任義消的父親，在網路上分享地震當下的真實反應，從影片中可以發現，他驚醒後立刻用肉身把兩個孩子和妻子抱在懷中，影片曝光後，被無數網友大讚「有夠man！超帥！」。

任職於台中市義勇消防總隊特搜大隊大誠分隊的何瑞銘，在臉書社團「爆廢公社」分享一段監視器畫面，當時本來熟睡的他，被地震瞬間驚醒，他直接將兒子拉起，再一個側翻將女兒攬在懷中，更呼喚妻子進到房間，最後用肉身把一家人緊抱，畫面相當帥氣。

貼文一出後，目前已吸引1.8萬網友按讚，紛紛回應「好man啊！帥氣」、「爸爸真男人耶」、「這位爸爸太帥了」、「父愛爆棚，超感人的畫面」、「爸爸的行為讓我感動，有擔當的男人」、「會先保護家人就100分」、「看到眼眶泛淚」、「一家人團結一致」。

不過，也有眼尖網友發現他們一家人躲在衣櫃前，也做出提醒「地震時，躲在衣櫃前面也是挺危險的！」。對此，何瑞銘解釋「有將衣櫃跟牆體鎖在一起，放心」。

0403花蓮大地震 花蓮強震

延伸閱讀

7.2強震「為何國家警報沒響？」 氣象署解釋被一票網友揪疑點：不要找藉口

地震快報時間軸／0403花蓮大地震 女老師困天王星大樓救出已死亡、太魯閣晶英50名失聯員工平安

0403花蓮大地震交通最新資訊！陸海空異動一次看

花蓮強震後…玉山西側崩塌！鄭明典曝「煙塵升起」畫面示警：別往山裡走

相關新聞

影／好消息！花蓮震災失聯54人 林右昌：東華6學生已尋獲

擔任指揮官的內政部長林右昌今天上午9時在中央災害應變中心召開第四次工作會報，最新統計死傷人數為9死1050傷，他表示，5...

影／空拍畫面曝光！中橫175K明隧道 晶英員工揮紅旗待援

花蓮太魯閣晶英酒店員工昨天分乘4輛小巴上山途中遇到大地震失聯，公路局今天出動空拍機巡查中橫公路沿線災情，在175公里處明...

影／花蓮強震路阻山區度過驚恐一夜 獲救和仁礦工：落石像子彈一樣

0403花蓮強震造成中橫、蘇花公路落石不斷，至今餘震3百多起，因道路中斷，多處礦場數十名員工無法下山，受困山區度過驚恐一...

花蓮強震受困仁和礦區中和礦場 空勤直升機今早吊掛救出6人

中央災害應變中心統計昨天花蓮大地震釀9死1038人受傷，93人受困，52人失聯，累計疏散撤離961人，最高收容794人，...

影／花蓮強震大批遊客受困山區 救難人員挺進燕子口救出11人

花蓮昨天發生苪氏規模7.2強震，聯外道路重創，台8線中橫公路、台9線蘇花公路多處落石，數百人受困山區，公路局調派大批人員...

花蓮大地震9死1038傷失聯48人 秀林鄉和平村、富世村停班課

中央災害應變中心針對昨天地震災情，今天上午7時26分許發出最新公告，死傷人數持續向上攀升，目前最新為9死1038傷，就花...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。