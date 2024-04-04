熟睡被地震驚醒！義消老爸翻滾用肉身護全家 網全大讚：真男人

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

花蓮3日發生規模7.2強震，目前已造成9死、上千人輕重傷。近日一名在台中擔任義消的父親，在網路上分享地震當下的真實反應，從影片中可以發現，他驚醒後立刻用肉身把兩個孩子和妻子抱在懷中，影片曝光後，被無數網友大讚「有夠man！超帥！」。

任職於台中市義勇消防總隊特搜大隊大誠分隊的何瑞銘，在臉書社團「爆廢公社」分享一段監視器畫面，當時本來熟睡的他，被地震瞬間驚醒，他直接將兒子拉起，再一個側翻將女兒攬在懷中，更呼喚妻子進到房間，最後用肉身把一家人緊抱，畫面相當帥氣。

貼文一出後，目前已吸引1.8萬網友按讚，紛紛回應「好man啊！帥氣」、「爸爸真男人耶」、「這位爸爸太帥了」、「父愛爆棚，超感人的畫面」、「爸爸的行為讓我感動，有擔當的男人」、「會先保護家人就100分」、「看到眼眶泛淚」、「一家人團結一致」。

不過，也有眼尖網友發現他們一家人躲在衣櫃前，也做出提醒「地震時，躲在衣櫃前面也是挺危險的！」。對此，何瑞銘解釋「有將衣櫃跟牆體鎖在一起，放心」。

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