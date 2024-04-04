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美政界人士在台遇震 飯店房間「瓷器、玻璃碎一地 書櫃應聲倒」

聯合新聞網／ 綜合報導

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台灣昨日發生規模7.2的強震，美國跨黨派的美中經濟暨安全檢討委員會（U.S.-China Economic and Security Review Commission,USCC）成員海柏格（Jacob Helberg）人在台灣，地震發生後不久他就推文附上房間物品散落一地的照片，並向每位台灣人及受到影響的家庭表達關懷之意。

海柏格昨日在X平台上PO出自己下禢台灣飯店房間內的震後景象。包括原本靠在牆上的書櫃倒塌、房中瓷器及玻璃製物品碎成一地，飯店房內可說是一片殘籍。

海柏格說道：「這是今(3)日一早在台灣的房間拍下的照片。我的想法和祈禱與台灣的每一個人同在，所有受到影響的家庭和勇敢的急救人員正在做著非凡的工作，台灣人是世界上最有韌性的人民之一，他們將迅速從這場災難中復原，更加強大」。

不少網友見文後，覺得這家飯店「倒成這樣真的很誇張，哪家飯店？不能住」、「是哪間旅館請作檢討，櫃子沒上牆固定，置物也沒防護，放擺設就要顧及摔落風險不然不要放置，徒增客人被物品擊中和碎片割傷的危險」。

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