花蓮7.2強震是「不幸中的大幸」！一票網友揭關鍵：不敢想像
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花蓮3日發生規模7.2強震，導致東部交通中斷，上千人輕重傷。對此，有網友發現，強震時間剛好發生在清明連假前一天，好奇發問是否覺得慶幸？若發生在清明連假第一天，恐造成更大傷亡。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「該慶幸還好是今天地震吧？」為題，指出花蓮跟蘇花的慘況，是不是該慶幸還好地震是在連假前一天？若連假開始，才發生今天規模的地震，傷亡應該會難以想像吧？
貼文一出後，多數網友持相同看法，紛紛表示「真的，卡在蘇花就慘」、「光蘇花落石造成的傷亡就不敢想像」、「光是那個蘇花斷橋就幾台車了」、「真的是好在今天震，不幸中的大幸」、「真的，轉念往好方向轉確實如此」、「確實，一堆塞在蘇花或已經到花蓮」、「確實，明天的話會死一票人」、「這幾天非必要就別去花東了吧」。
事實上，花蓮強震後，也造成花東交通中斷，開車需繞道南迴。根據台鐵發出的新聞稿，蘇澳新-鳳林間停駛，花蓮-鳳林間4日中午11:30啟動公路接駁、樹林往花蓮、台東對號列車暫時停駛、南迴線各級列車全面開放站票。經過經全力搶通，宜蘭到花蓮雙線於今天全線正常發車行駛。此外，有不少民眾紛紛退訂清明連假的住宿，花蓮從原本訂房率有7成，下降到僅剩2成旅客，台東縣原訂房率高達9成，如今也僅剩2成。
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