花蓮大地震／未來海溝型地震 台北盆地影響大
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中央大學應用地質研究所教授李錫堤表示，東部外海近幾年規模六以上地震非常多，未來十年內東部外海很可能有海溝型地震，且動輒都是規模八以上，屆時恐對位處台北盆地的高樓影響非常大。
台灣地震科學中心首席科學家、中央大學地震風險中心主任馬國鳳表示，以花蓮外海的琉球隱沒帶來看，該區域規模七以上地震出現的理論周期約百年，而規模六以上大約少於十年就會有一次，昨天花蓮這起地震還未達到預期中的最大震，未來確實可能出現規模八的強震。
馬國鳳說，一九八六年花蓮外海地震曾造成台北市許多建物倒塌，這也是氣象署強化地震預警、建置更多地震測站的原因，「花蓮外海的地震對台北的影響其實不低，這是大家容易忽略的」。
氣象署地震測報中心主任吳健富說，東部外海有一處海溝是能量蓄積位置，未來幾年確實不排除發生海溝型地震，時間點短至幾天、長至幾年後，無法預測，雖然機會不高，仍不敢排除。
台大地質科學系教授郭陳澔表示，花蓮外海的琉球海溝曾在一九二○年發生規模八的強震，過去有專家認為規模七以上地震周期約為一百年，但未來再發生更大規模地震的機率較低，從地震科學角度來看不能排除，後續仍須密切觀察。
成功大學地球科學系教授饒瑞鈞指出，這次距離震央一百多公里遠的台北民眾也感覺很大的震度，是因為地震能量進入台北盆地後會在盆地內震盪，持續時間相較其他地形也會更久，至於有無可能發生更大的餘震，因地質條件複雜，尚難斷定。
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