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花蓮大地震／花蓮縣境尚有143人受困

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導
秀林鄉崇德地區走山，落石不斷，太魯閣國家公園也受影響。圖／太管處提供
秀林鄉崇德地區走山，落石不斷，太魯閣國家公園也受影響。圖／太管處提供

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

花蓮強震造成九人死亡、全台一○一一人受傷，截至昨晚十時，花蓮縣境內尚有一四三人受困待援，包括和仁礦區中和礦場七人、晶英員工四十七人、九曲洞遊客廿四人、和平礦場六十四名、小錐麓步道一名。小錐麓步道傳出一名男子疑遭坍方土石掩埋，但有待確認。

中央災害應變中心統計，全台建物傾倒廿八件，包括花蓮十七件、宜蘭一件、基隆二件、新北八件。受損學校、社教館所數量為三一七間，災損金額為三億四千三百一十二萬元。花蓮縣萬里溪上游昨出現疑似長達六百七十公尺堰塞湖，相關單位密切注意。

另外，曾停電卅七萬一八六九戶，至昨晚修復卅六萬三二五○戶； 停水十二萬五六七五戶，至昨晚仍停水一萬四七一八戶，預計今天全部修復供水。

0403花蓮大地震 土石掩埋 花蓮強震

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