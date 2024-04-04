聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮大地震／花蓮縣境尚有143人受困
▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報
花蓮強震造成九人死亡、全台一○一一人受傷，截至昨晚十時，花蓮縣境內尚有一四三人受困待援，包括和仁礦區中和礦場七人、晶英員工四十七人、九曲洞遊客廿四人、和平礦場六十四名、小錐麓步道一名。小錐麓步道傳出一名男子疑遭坍方土石掩埋，但有待確認。
中央災害應變中心統計，全台建物傾倒廿八件，包括花蓮十七件、宜蘭一件、基隆二件、新北八件。受損學校、社教館所數量為三一七間，災損金額為三億四千三百一十二萬元。花蓮縣萬里溪上游昨出現疑似長達六百七十公尺堰塞湖，相關單位密切注意。
另外，曾停電卅七萬一八六九戶，至昨晚修復卅六萬三二五○戶； 停水十二萬五六七五戶，至昨晚仍停水一萬四七一八戶，預計今天全部修復供水。
▶▶▶花蓮大地震延伸閱讀
▪不斷更新／0403花蓮地震情況速報
▪餘震不斷更新／全台搖晃！花蓮7.2大地震 餘震不斷已達200起
▪還原環狀線位移應變時間軸 新北捷拚深夜前搶修脫軌列車
▪強震後…玉山西側崩塌！鄭明典曝「煙塵升起」畫面示警：別往山裡走
▪衰！他才剛買花蓮「天王星」 房仲：若有房貸繼續繳
▪相隔25年的強震比一比！403重擊花蓮 921餘震驚人世界罕見
▪災損怎辦？ 9大稅捐減免方法一次看 綜所稅申請有2關鍵
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言