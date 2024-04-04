花蓮大地震／警報失靈 雙北等7地「被放棄」

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

花蓮強震，不少民眾抱怨沒收到國家級警報，立委也質疑，今年大選前只因衛星飛過就連發兩次國家級警報，這次卻無消無息，投入大筆公帑卻未發揮災害預警應檢討。中央氣象署指出，警報門檻為震度四級以上，但部分地區在預估震度僅三級，因預估規模與實際測得規模有落差，導致七處應示警地區未收到警報。

昨天上午花蓮發生規模七點二地震，是九二一大地震以來，規模最大的地震，全台明顯搖晃有感，雙北等縣市強度達到五強或五弱，國家級警報卻安靜無聲，民眾自嘲「難道被國家放棄了嗎？」

花蓮強震釀災，蔡英文總統（中）、行政院長陳建仁（左）昨前往中央災害應變中心視察，指示中央、地方政府要相互合作，讓傷害降至最低。記者陳正興／攝影

氣象署統計，此次地震達告警標準的有宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台東縣、花蓮縣、嘉義市、台中市、台南市十二縣市，但桃園市、新北市、台北市、基隆市、新竹市、高雄桃源、屏東九如七地，都未發送出告警。

國民黨團副書記長許宇甄質疑，今年一月九日因衛星飛過而發兩次警報，這次強震卻沒有，「難道警報是只有選舉時才會響嗎？」民眾黨立委吳春城認為，類似情況之前數度發生，大選前對岸發射衛星，國家級警報狂響，如今危及人民生命財產的事情發生，國家級警報卻消音，發出國家級警報的標準到底是什麼？

氣象署地震測報中心主任吳健富表示，地震發生時，測報中心會陸續接收到地震波，昨天上午七時五十八分九點九秒發生規模七點二地震，第一報預估規模六點二，第二報預估規模六點八，而這兩報的雙北、桃園、基隆、高雄及屏東地區都沒達到震度四級，與實際觀測結果有落差。

吳健富指出，東部地區總計有六百多處測站，但因地形屬於狹長型，測站排列受限於地形，有人員、電源及網路問題限制，分布沒有西部平原那麼平均，預估數值也沒有西部穩定，未來會想辦法調整測站分布。另外，過去警報門檻為震度三級，但因三級預警的密度太高，不少民眾抱怨告警訊息太頻繁，在二○二一年調整為四級才告警，未來也可能檢討調整發布門檻。

新北誤傳停班課 源頭是消防局

【記者曾伯愷、黃子騰／新北報導】花蓮昨發生規模七點二強震，新北震度五級，一度傳出新北停班停課，新北市府緊急澄清否認，市長侯友宜下令嚴辦假消息，但經追查發現消息源頭竟來自新北消防局防災宣導互動網。

新北市議員戴瑋姍在臉書抨擊，「新北防災宣導互動網設計差，防災訊息不列發布時間，反而在網頁上放一個即時日曆，將去年八月三日宣布的停班停課訊息，誤以為是今日停班停課！」據了解，是否新北消防局防災宣導互動網的網頁未更新，造成民眾誤會，新北市消防局目前正由工程師清查，新北警介入調查，呼籲民眾勿轉傳錯誤消息，若影響社會秩序將追究法律責任。

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