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花蓮大地震／強震釀嚴重死傷 總統府感謝美日等47國政要表達慰問
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台灣東部海域今天發生芮氏規模7.2地震，總統府發言人林聿禪晚間表示，我國友邦及理念相近國家等共計47國政要陸續對我國震災表達慰問，府方對此表達我國政府及人民的誠摯感謝。
林聿禪表示，自地震發生後，包含巴拉圭總統貝尼亞、瓜地馬拉總統阿雷瓦洛、帛琉總統惠恕仁、史瓦帝尼總理戴羅素、聖克里斯多福及尼維斯總理德魯、貝里斯總理布里仙紐、吐瓦魯總理戴斐立、聖露西亞總理皮耶等我國友邦元首及政府首長，以及日本首相岸田文雄、菲律賓總統小馬可仕、印度總理莫迪、歐盟理事會主席米歇爾、英國外交大臣卡麥隆及美國、英國等理念相近國家政要，及達賴喇嘛尊者皆向我國表達關懷慰問，我國政府誠摯感謝國際社會的支持。
林聿禪說，我國政府已於第一時間成立中央災害應變中心，並與地方政府共同進行各項應變整備與救援工作。國軍也配合地方政府的需求，提供支援，確保國人生命財產安全。
林聿禪表示，感謝來自世界各國朋友對台灣的慰問與支持，大家的關心讓我國備感溫暖，讓台灣社會更有力量克服挑戰。
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