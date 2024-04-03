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花蓮大地震／礦區也受困 太魯閣公園估逾600人卡山區

中央社／ 花蓮3日電
秀林鄉崇德地區走山，落石不斷，太魯閣國家公園也受影響。圖／太管處提供
秀林鄉崇德地區走山，落石不斷，太魯閣國家公園也受影響。圖／太管處提供

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

花蓮今天上午強震，多處民眾受困，初估太魯閣國家公園仍有數百人受困山中，許多礦區也有人員受困；太魯閣國家公園持續確認入山人數，並研擬受困山中民眾相關安置作業。

經太魯閣國家公園管理處清查，今天共有215隊、680人申請入園，太魯閣國家公園成立緊急應變中心，正在聯繫進入生態保護區登山隊伍，即日起停止入園；根據統計，園區住宿遊客人數，員工加上旅客有600多人。

花蓮縣政府發布訊息表示，太魯閣國家公園白楊步道受困12人，已於下午6時救出，7人留宿天祥太魯閣晶英酒店、5人安置於天祥活動中心；砂卡礑步道則受困14人，已有12人走出登山口，2人加拿大籍，由消防人員引導救援中。

太魯閣國家公園得卡倫步道一行有7名遊客，其中3人遭落石砸中死亡，4人下撤至遊客中心；園內住宿遊客包括晶英酒店、天祥活動中心、山月村住客及工作人員約600多人，太魯閣國家公園管理處表示，將作好緊急應變相關作業。

晶英酒店50名員工搭巴士上班途中受困九曲洞，其中3名員工傍晚徒步回到飯店報平安；後續待公路局搶通後，進一步確認民眾狀況。公路局台8線179.5k寧安橋公路持續搶救中，預於今天午夜清理至到九曲洞。

台泥子公司合盛礦業員工59人加上外包商員工9人，因為地震造成落石、礦區對外道路中斷導致受困，目前台泥已將所有人員集中於礦區辦公室休息等候道路開通，山上備有緊急發電機讓人員可保持對外聯繫。

今天台泥和平廠一度透過秀林鄉公所協調政府派出救難直升機希望空投物資，但因為濃霧折返，山上目前尚有存糧；台泥表示，礦區道路已搶通一半，預計明天開通接人員下山。

另外，秀林鄉和仁榮昌礦區6人受困、1人失聯，沿路落石塌方阻斷，目前受困人員就地找安全地方休息，搜救人員將於明天視情況上山救援。

0403花蓮大地震 太魯閣國家公園 晶英酒店 花蓮強震 落石

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