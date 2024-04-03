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花蓮大地震／遭樓板、配電箱重壓…女師困天王星大樓身亡 人工清理難度高

中央社／ 花蓮縣3日電
花蓮近海今天地震，天王星大樓傾斜致康姓女子受困，經確認已身亡。聯合報記者／劉學聖 攝影
花蓮近海今天地震，天王星大樓傾斜致康姓女子受困，經確認已身亡。聯合報記者／劉學聖 攝影

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花蓮近海今天地震，天王星大樓傾斜致康姓女子受困，經確認已身亡；消防局指出，由於康女被樓板及配電箱壓住，搜救人員只能人工破碎清理石塊，搜救難度相當高。

台灣東部海域上午發生規模7.2地震，花蓮多處發生災情，市區天王星大樓傾斜造成數十名住戶受困，現場持續搶救中，截至晚間已救出大多數人，僅剩33歲7樓住戶康姓女子尚未脫困，但搜救人員在土堆中發現她時加以呼喊已無反應，經確認已身亡，目前仍在設法將人拉出。

花蓮縣消防局代理副局長李龍聖接受媒體聯訪表示，天王星大樓共有74戶住戶，75名待救民眾，目前74人均已聯繫上安全無虞；僅剩康女疑逃出後，獨自重返大樓打算救出寵物，不料入內後5秒就遇到地震大樓倒塌。

李龍聖說，搜救人員下午4時許已發現康女被樓板與配電箱壓住，目前正用破壞器材接近康女，預估不久後就能將人拉出；但康女下半身被2樓樓板、上半身被大石塊壓著，且現場相當狹隘，搜救人員只得用人工破碎方式慢慢清理石塊，待救出後將交由康女家屬指認。

李龍聖也提到，目前整棟大樓1、2樓已擠壓變形，所以整個重量壓在康女身上，加上還有餘震不斷，導致大樓傾斜角度已到達5，若到達6恐有倒塌之虞，因此必須拉長安全距離20公尺以上，也已設置消波塊支撐大樓讓搜救人員入內，希望最短時間救出康女。

針對住戶安置部分，李龍聖透露，將由花蓮縣社會處安排，尋找各個旅館進行暫時安置。至於北濱街傾斜建物，則因民眾第一時間已全數逃出，沒有人員傷亡，僅有建物受損，所以預計明天評估後就會拆除完成。

康女為國立花蓮高農老師，在花農擔任代課輔導老師2年，為台中人，校方已聯繫家屬，家屬今晚已抵達花蓮。

0403花蓮大地震 寵物 教師 花蓮強震

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