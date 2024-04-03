花蓮大地震／38年屋齡「天王星」傾斜 他對比10幾年倒塌大樓有2個共同點

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花蓮今（3日）早上發生規模7.2地震，全台陷入一片恐慌，其中位於花蓮市區、屋齡有38年的「天王星」大樓發生嚴重傾斜，造成住戶受困。北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰從過去新聞畫面觀察到，這10幾年來被震垮的大樓在建築結構都有兩個共通點，並呼籲民眾趕快檢查自己的住所。

蘇一峰在臉書發文表示，這10幾年來倒塌的大樓有兩個共通點，第一個是「一樓支撐用的牆很少」，花蓮天王星大樓一樓是「大三角窗」，和當初倒塌的維冠大樓、統帥大飯店和雲翠大樓一樣；第二個是「上面所要負重樓層很高」，這些建築的樓層數都很高，動輒是七到十樓以上。

蘇一峰表示，一旦強震來襲，尤其是上下震動，大樓下面支持柱子可能就會「軟腳」，並呼籲民眾檢查自家住所。

貼文曝光後引發討論，網友紛紛留言，「難怪我覺得大樓的形狀似曾相識」、「真的！都是頭重腳輕，倒了之後常常上半部都完好，再不規範，特別是一樓有店面的，危機重重！」、「三腳屋必倒無疑」、「商業大樓上面有住家的超級危險」。

有網友也分析過往建築倒塌原因，「這是騎樓形式建築的弱腳，921東勢很多這種整排一樓一起斷腿的。但這並不是說騎樓形式就有錯，主要還是921以前的老房子規範設計強度不足，921以後國家規範大改」、「通常原有建築有支撐，但後來商業租戶為利益方便拆除剪力牆，也沒有強固樑柱，容易造成危險」、「很多大樓都是那樣的柱子，希望可以改善，而且那樣的大樓很多，商業大樓或者飯店甚至租屋子便宜的大樓」。

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