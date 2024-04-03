0403花蓮大地震／日專家：憂慮舊式建築物成為重災區
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台灣花蓮外海4月3日早上發生規模7.2級地震，造成至少9人喪生、821人受傷。從當地傳媒的片段顯示，花蓮有公路被落石而無法行駛，亦有多楝建築物傾斜。日本及澳洲專家認為，地震的強度固然左右其危險性，建築物的設計和地震發生時間亦是關鍵。
花蓮一座5層高建築物不敵強震，整座建築物傾斜，令原本在地面的早餐店下沉至地底；同市另一座三十多年歷史、9層樓高的天王星大樓亦嚴重傾斜，當局緊急疏散居民，惟其中一名女子證實不治。
日本建築學會前會長、東京大學名譽教授和田章是建築物耐震對策的專家，他向日本放送協會（NHK）表示，由片段來看，店舖所在的建築物的下層出現裂縫而倒塌，估計地面樓層似乎沒有太多柱，認為舊式建築物有不少都是類似設計，因此會發生像今次發生的情況。
和田亦指出，台灣在1999年發生7.7級大地震之後，耐震構造的建築物就在當地開始普及，但他擔心地震帶來的損壞可能集中於像片段中的建築物。
澳洲紐卡素大學建築及建設環境副教授阿麥特（Ifte Ahmed）接受美媒訪問時亦認為，地震發生在早上8時，很多人通常都是在家中，因此形容地震的時機是不幸；再加上樓宇質素，是判斷地震威力的關鍵之一。
報導提到，世界各地的專家會分析地震的數據，以及從中汲取教訓。澳洲南十字星大學（Southern Cross）海嘯專家Anja Scheffers指，台灣長期經歷地震，但甚少引起大海嘯，過去100年都沒有相關紀錄，而且只有極少歷史文獻提及可能發生過的海嘯事件。
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文章授權轉載自《香港01》
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