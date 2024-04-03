0403花蓮大地震／盼天黑前救出…天王星大樓女師受困 特搜：被水泥塊夾著已死亡
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0403花蓮大地震，花蓮市天王星大樓1名康姓女住戶仍受困。花蓮縣消防局特種搜救隊隊長簡弘丞稍早說明狀況，「看起來被水泥塊夾住，已經呈現死亡狀況。」
天王星大樓坍塌超過9小時，搜救隊救援持續進行。簡弘丞說，已請軍方支援照明車，消防局也有照明車，照明器材已經就定位，待會如果真的有需要夜間救援，照明是無虞的，「還是會搶時間，盡量在天黑前把搜救完成。」
至於搜救困難之處，簡弘丞指出，目前遇到狀況是持續餘震，可能會產生建築物位移，餘震發生時，全部搜救人員會撤出，經技師評估完現場安全後，才會持續工作。
據悉，地震發生時，康女起初已經離開建物，後來又折返衝進入要找寵物，不久一陣天搖地動，天王星大樓整棟垮了，塵土飛揚，場面混亂。
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