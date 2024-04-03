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0403花蓮大地震／已知全台9死、821傷 127人仍受困「下落不明」

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
0403大地震造成花蓮天王星大樓倒塌，消防署特搜隊人員全力搶救中。圖／消防署提供
0403大地震造成花蓮天王星大樓倒塌，消防署特搜隊人員全力搶救中。圖／消防署提供

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

0403花蓮大地震，至今天下午5時已知全台9死821傷，尚有127人受困待救，且因基地台受損80座，僅修護9座，尚有71座待修護，導致花東災區通訊中斷，下落不明，且全台最高有停電37萬1424戶，已修護36萬8213戶，待修護3211 戶；停水12萬5675戶，已修護11萬561戶，待修護1萬5114戶。

依據中央災害應變中心統計，目前已知受困人數127人，受困地點為交通中斷的大清水與錦文隧道，另50人為花蓮市區往晶英酒店路上有4輛小巴士乘客因通訊中斷失聯。據了解，太鲁閣品英飯店旅客309人，現於該店內，而該店員工有117人，在飯店這些人員均安全。

0403花蓮大地震 失聯 花蓮強震 飯店

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