0403花蓮大地震／搶救最後失聯者…天王星大樓震倒 生命探測儀傳回好消息
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0403花蓮大地震造成花蓮43棟建物受損，天王星等4棟大樓傾斜成危樓，其中天王星大樓還有1名康姓住戶失聯。救難人員採用生命探測儀，並調閱路上監視器，發現康姓女子上午8時11分進入大樓，過了15秒又發生餘震，大樓倒塌，推測人可能在1樓至2樓之間，準備鑿穿樓地板讓搜救犬可以進入展開搜尋工作。
規模7.2強震造成花蓮慘重災情，內政部長林右昌今天搭乘空勤直升機到花蓮勘災，抵達天王星大樓現場，聽取搜救人員簡報，縣長徐榛蔚表示，目前還有一名康姓住戶失聯，已使用生命探測儀，限縮搜救範圍。
林右昌表示，透過生命探測儀的偵測後，也調閱路上監視器，確認該名失聯女士在今早0811分從花崗街進入大樓，之後15秒左右地震發生，隨即大樓倒塌。因此，很可能在一樓至二樓之間。目前，搜救人員準備鑿穿樓地板讓搜救犬可以進入展開搜尋工作。
國防部也分別在11點多及13點多派遣共兩架次C-130運輸機，共載運58人5犬由屏南機場起飛，抵達花蓮後將全力投入搶救災。
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