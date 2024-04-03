快訊

花蓮強震目前7人死亡名單曝光「最年輕31歲」 全台736傷、77受困待救

0403花蓮大地震／搶救最後失聯者…天王星大樓震倒 生命探測儀傳回好消息

火舌竄出濃煙駭人！東華大學實驗室火警爆炸 早上8點延燒至今

0403花蓮大地震／搶救最後失聯者…天王星大樓震倒 生命探測儀傳回好消息

聯合報／ 記者王思慧王燕華／花蓮即時報導
花蓮市天王星大樓被震塌，還有1人失聯待援，搜救人員調閱監視器，推測她可能受困在1、2樓之間。記者王思慧／攝影
花蓮市天王星大樓被震塌，還有1人失聯待援，搜救人員調閱監視器，推測她可能受困在1、2樓之間。記者王思慧／攝影

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

0403花蓮大地震造成花蓮43棟建物受損，天王星等4棟大樓傾斜成危樓，其中天王星大樓還有1名康姓住戶失聯。救難人員採用生命探測儀，並調閱路上監視器，發現康姓女子上午8時11分進入大樓，過了15秒又發生餘震，大樓倒塌，推測人可能在1樓至2樓之間，準備鑿穿樓地板讓搜救犬可以進入展開搜尋工作。

規模7.2強震造成花蓮慘重災情，內政部長林右昌今天搭乘空勤直升機到花蓮勘災，抵達天王星大樓現場，聽取搜救人員簡報，縣長徐榛蔚表示，目前還有一名康姓住戶失聯，已使用生命探測儀，限縮搜救範圍。

林右昌表示，透過生命探測儀的偵測後，也調閱路上監視器，確認該名失聯女士在今早0811分從花崗街進入大樓，之後15秒左右地震發生，隨即大樓倒塌。因此，很可能在一樓至二樓之間。目前，搜救人員準備鑿穿樓地板讓搜救犬可以進入展開搜尋工作。

國防部也分別在11點多及13點多派遣共兩架次C-130運輸機，共載運58人5犬由屏南機場起飛，抵達花蓮後將全力投入搶救災。

編輯推薦

0403花蓮大地震 花蓮強震

延伸閱讀

0403花蓮大地震／日網友狂推49元「防震神物」固定3C家電不怕摔 台灣買得到！

0403花蓮大地震／日網友揪心台灣強震喊「我們會提供資源」惹哭台人 曝2點要改善

0403花蓮大地震／他驚恐先護「1超夯家電」引共鳴：我裸體也衝去保護

林右昌至花蓮天王星大樓視察災情 鐵路明晨搶通快輪助疏運

相關新聞

0403花蓮大地震空拍畫 蘇花公路崇德段邊坡瞬間大坍方

今天上午7點58分，台灣東部海域發生規模7.2地震，花蓮最大震度達6級，宜蘭最大震度達5級，餘震不斷。從空拍畫面發現，蘇...

0403花蓮大地震／最新傷亡統計 全台4死57傷

0403花蓮大地震，依據中央災害應變中心今天中午最新統計傷亡，全台共４死５７傷，４名死者是在花蓮縣鄉雨包括大清水隧道前有...

相隔25年的強震比一比！403重擊花蓮 921餘震驚人世界罕見

今日地震在主震7點58分後餘震不斷，自上午8點開始至9點53分，共發生28起餘震，情形與921大地震當日相似。但不同的是，除了8點11分發生規模5強的餘震外，其他18起餘震都在4級以下。

0403花蓮大地震╱花蓮旅館湧5成退訂潮 業者：今全額免費退房

今天上午7點58分左右台灣發生有感規模7.2有感地震，震央位於台灣東部海域，全台明顯搖晃，各地出現不少災情，其中又以花蓮...

0403大地震／太魯閣國家公園千人在山上 地震釀死傷 還有人失聯

花蓮發生大地震，太魯國家公園內不少步道有落石、坍方狀況，住宿加登山客超過千人，太管處指出，清查今天入園（含錐麓古道）21...

0403花蓮大地震╱氣象署說規模7.2 日宣布7.5美7.4 氣象署曝原因

今天上午7點58分左右台灣發生有感規模7.2有感地震，全台明顯搖晃，但日本氣象廳偵測規模卻顯示為規模7.5、美國地質調查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。