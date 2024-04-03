花蓮地震 第二作戰區：派遣37人前進災區1千餘人待命
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花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，國軍第二作戰區表示，指揮官俞文鎮中將第一時間即率編組人員趕赴災區現勘，並配合花蓮縣政府指揮部隊執行救援，已派遣37員兵力及車輛前往災區，營區待命兵力計1千餘人。
第二作戰區指出，副參謀總長楊海明中將率編組人員已抵花蓮，協助調派、整合所需資源；第二作戰區現於東大門廣場成立前進指揮所，並派遣37員兵力及車輛，前往統帥大廈、東大門廣場及軒轅路等3處，配合警、消單位搶救地震受困待援民眾及傷患運送。
第二作戰區進一步指出，營區待命兵力計1千餘人，相關機具亦已完成整備，將全力配合花蓮縣災害應變中心，陸續投入救援兵力，期能將傷害降至最低，確保民眾安全。
國軍現在設有5大作戰區，第一作戰區為陸軍澎湖防衛指揮部，第二作戰區為陸軍花東防衛指揮部，第三作戰區為鎮守北台灣的陸軍六軍團，第四作戰區為衛戍南台灣的陸軍八軍團，以及第五作戰區為駐紮中台灣的陸軍十軍團；除了五大作戰區，金門、馬祖也有防衛指揮部編制。
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