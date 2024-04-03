0403花蓮大地震／天王星大樓傾斜逾60度救援難 搜救最後1名受困者
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今天花蓮地震導致天王星大樓傾斜角度逾60度，重心不穩增加救援難度，目前救出22人、其中4人受傷幸意識清楚，仍有最後1人受困，警消全力搜救中。
花蓮消防局表示，目前救出22人，其中4人受傷分別送往門諾醫院、花蓮醫院及慈濟醫院，所幸均意識清楚，仍有最後1人受困。
最後1名受困民眾通報位在7樓位置，警消從兩側樓梯分2組進入找人，但在房間也沒有看到人，警消研判可能在樓梯間，於是再分派2組人力找人。
花蓮縣消防局自強分隊小隊長蘇金輝接受媒體聯訪表示，天王星大樓傾斜角度逾60度，因為傾斜角度太大，救難人員進出救援時容易重心不穩，必須找支撐物，確保自身安全，才有辦法將受困民眾救出。
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