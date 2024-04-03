花蓮強震釀50災情57傷1死 蔡總統：救人優先

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，總統蔡英文立即到中央災害應變中心聽取災情報告，初步全國災情統計為50案、57人傷、1死，且花蓮災情最慘重，她指示，一切以救人為優先。

強烈地震發生後，蔡總統和行政院長陳建仁上午10時立即到中央災害應變中心視察，並聽取各部會最新災情報告，期間還發生餘震，搖晃力道不小，引發現場不少媒體驚呼。

相關地震災情，根據消防署截至上午10時30分許統計，全國災情累計達50案（花蓮38案）、57人傷、1死。

中央氣象署報告指出，若地震規模達7級以上，台灣地區就會發布海嘯警訊，但計算結果，目前各地數據尚不需擔憂海嘯發生。

經濟部也指出，全國曾停電戶數為31萬7000多戶，目前仍有9萬多戶停電，台電持續搶修復電中；另花蓮出水有異常狀況，仍在查證中。

蔡總統最後裁示，強震過後仍有多起餘震，並造成地震災情，請各單位持續注意狀況，中央部會也要和地方政府保持密切聯絡，提供相關協助，一起合作將災害衝擊降至最低，並提醒民眾留意相關資訊並進行查證，嚴陣以待、一起努力。

中央災害應變中心指揮官、內政部長林右昌會後受訪表示，地震一發生後便立即致電花蓮縣政府關切，由於主要災情多集中在花蓮地區，有數棟建物傾倒和人員受傷，相關交通也有部分中斷災情，中央已啟動相關救援機制，國防部和空勤總隊已派5架次直升機馳援和空中勘災。

由於清明連假將至，林右昌說，因花東交通受損，已請交通部進行交通運輸調度和搶通；另和平電廠也受損，已請台電公司盡快搶修，目前用電無虞。

媒體詢問為何許多民眾未收到國家地震警報。林右昌表示，電腦系統第一時間會進行相關地震試算，並啟動預報機制，由於地震發生時相關預測並未達警戒值，所以才沒有發送警報，針對相關預報落差問題，後續氣象署會進行檢討。

針對宜蘭南方澳出現海水回流情形，媒體問是否會發生海嘯。林右昌說，回流狀況僅10幾公分，距離海嘯警戒要超過1公尺以上標準，相關預測應無海嘯危險，但提醒民眾少去山邊和海邊等危險區域，以策安全。

林右昌表示，蔡總統和陳建仁會後討論並指示，一切以救人為先，後續仍有餘震，提醒救災人員要注意自身安全，自己稍後也會前往花蓮進駐、了解災情。

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